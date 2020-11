Close

Jennifer Lopez reacciona a la nueva serie de su musa Selena Quintanilla en Netflix La actriz y cantante, que dio vida a la recordada artista en la pantalla grande, habló abiertamente y dijo cuál era su sentir con la llegada de esta nueva serie a la televisión. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella fue la primera actriz en representar a Selena Quintanilla en la ficción con la película bajo el mismo nombre en 1997. Fue su salto a la pantalla grande como actriz y el papel que le abrió las puertas a Hollywood. Más de dos décadas después de ese momento y papel inolvidable, Jennifer Lopez sigue manteniéndolo en su recuerdo como un tesoro que cuidar. Con motivo del próximo estreno en diciembre de la serie Selena: The series en Netflix, la actriz ha querido compartir su opinión sin filtro alguno. ¿Qué piensa de que la vida de la afamada cantante llegue ahora a la pantalla chica? La respuesta por parte de la intérprete de "Pa' ti" no podría haber sido más clara y directa. "Interpretar a Selena fue un momento trascendental en mi carrera, me emocionó mucho ver el tráiler y saber de esta serie. Es una maravillosa manera de que esta nueva generación conozca a Selena. La amo, es una parte muy importante de mi vida y mi carrera. ¡Estoy deseando verla!", dijo JLo encantada con este proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estreno de Selena: The Series tendrá lugar el próximo 4 de diciembre por Netflix. A cargo de su papel protagónico está Christian Serratos. La actriz saltó a la fama con la serie The Walking Dead (AMC) en el papel de Rosita. El proyecto cuenta con 20 episodios que se dividirán en dos entregas. La familia de la artista, que forma parte de la producción, ha dado el visto bueno al contenido y por tanto es la versión autorizada de la vida de Selena.

