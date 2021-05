Regresan los amigos de "Friends" Por Miguel Sirgado Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería Friends - Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer Credit: Jon Ragel/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Faltan solo horas para la tan esperada reunión de los queridísimos integrantes del elenco de la serie Friends. El emotivo especial de HBO Max contará con la participación de todos sus protagonistas en un set que recrea algunos de los escenarios inolvidables de la serie: el apartamento de soltero de Joey y Chandler, y el de Monica y Rachel, e incluso Central Perk, el café donde todos coincidían. Aquí les traemos algunos de los momentos entrañables que nos regalaron Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, en esta serie de culto, considerada una de las de mayor audiencia en la historia da la televisión norteamericana. Empezar galería Jennifer Aniston Jennifer Aniston SAG Awards 2020 Cuando el grupo de amigos se encontró nuevamente para este especial, el sentimiento común fue: "Oh Dios, cómo vamos a salir de esto vivos sin que lloremos hasta no parar", confesó en exclusiva a la revista People, Jennifer Aniston, quien por 10 temporadas interpretó a la simpática Rachel Green. 1 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Matt LeBlanc Matt LeBlanc Credit: Matt LeBlanc/Twitter "Es gracioso que, cuando nos reunimos es como si el tiempo no hubiese pasado" dijo en la misma entrevista con People, Matt LeBlanc, el entrañable y simpático Joy Tribbiani en la serie. 2 de 6 Applications Ver Todo Courteney Cox Jennifer Aniston & Courtney Cox Credit: GETTY IMAGES Ante la pregunta de People de qué cree que estaría haciendo hoy en día su personaje, la actriz Courteney Cox dijo: "Siempre he sentido que Monica estaría haciendo algo competitivo con otras madres y tratando de hacerlo mejor". 3 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Lisa Kudrow Lisa Kudrow Credit: Getty Images A su vez, Lisa Kudrow considera que su personaje, Phoebe "está viviendo en Connecticut con Mike y sus hijos, y está a cargo del programa de artes de la escuela", afirmó a People. 4 de 6 Applications Ver Todo Matthew Perry Matthew Perry El actor Matthew Perry considera que su querido personaje de Chandler, hoy en día "debe ser un magnífico padre y un maravilloso escritor de comedias. 5 de 6 Applications Ver Todo David Schwimmer David Schwimmer Según David Schwimmer, su romántico pero tímido personaje de Ross, debe ser un paleontólogo "jugando con los huesos". 6 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image Regresan los amigos de "Friends"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.