Jedet: "Me gustaría que después de ver este capítulo [de Mujeres asesinas] tuviesen menos prejuicios hacia nosotras, [las mujeres trans]" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jedet Credit: ViX+ (x2) Este viernes 25 de noviembre se estrena en ViX+, el servicio de streaming premium de TelevisaUnivision, el cuarto episodio de Mujeres asesinas. 'Llámame Paula' es el título de este capítulo del drama psicológico que protagoniza la cantante, actriz y activista LGBTQ+ española Jedet y que narra la historia de Ángel, un joven y prometedor fisioterapeuta, que despliega sus alas y abraza su verdadero yo y su sexualidad, convirtiéndose en Paula. Aunque no cuenta con el apoyo de su padre, Ximena, su mejor amiga, está a su lado. Los problemas comienzan cuando Paula conoce a Napoleón en el trabajo y éste la lleva a una cita. En la fiesta, Napoleón le presenta a un apuesto y exitoso arquitecto, Mario, y comienza la competencia por conquistar el corazón de Paula. "Me gustaría que Paula les llegase un poco al corazón como para que si el día después de ver el capítulo salen a la calle y ven a una mujer como Paula que en lugar de mirarla con rechazo la miren con aceptación, amor y respeto". Empezar galería Entretiene y educa Jedet Credit: ViX+ "Es un capítulo que, aparte de ser muy interesante, creo que indirectamente te educa en la aceptación y en el ver a la mujer trans desde otro lugar", asegura Jedet, "porque creo que el público en Latinoamérica y en general sienten como que las mujeres trans solo pueden ser o prostitutas o peluqueras y no, hay fisioterapeutas, hay profesoras, hay médicos, hay actrices, hay de todo y podemos estar al cargo de cualquier cosa que nos propongamos si nos dan la oportunidad. El problema es que esta sociedad no nos permite ocupar un lugar que debería pertenecernos porque si hubiese una igualdad de derechos humanos tendríamos que tener el derecho a vivir una vida digna que lamentablemente a día de hoy no es lo común". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Compromiso social Jedet Credit: ViX+ "Cuando acepto un proyecto siento que lo que cuento como actriz o sobre lo que hablo como Jedet debe aportarme algo: o un reto actoral o un compromiso social o x. En este caso sentía que el interpretar a Paula iba a ayudar a generar un debate en una sociedad en la que siguen muriendo todos los días personas por ser simplemente como ellas son", señala. 2 de 8 Ver Todo Feliz de aportar su granito de arena Jedet Credit: ViX+ "Usar mi voz para que mi comunidad pueda adquirir más derechos y para educar a un público me parecía muy importante", reconoce. "También me daba un poco de miedo", confiesa, "porque yo no quiero ser ejemplo de nada, pero si puedo usar mi plataforma para que las personas que se sienten como yo o que viven como yo vean un poquito más la luz al final del túnel pues yo estoy feliz con eso ya". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Su deseo Jedet Credit: ViX+ "Me gustaría que después de ver este capítulo [las personas] tuviesen menos prejuicios hacia nosotras y que viesen que somos mujeres normales que al final como todo el mundo solo buscamos vivir una vida tranquila y ser respetadas, amadas y celebradas. Vivimos esperando el tener los mismos derechos humanos que el resto de personas... "Yo desde pequeña me acuerdo que en el garaje me ponía a hacer playback de Thalía con mi abuela mirándome y yo quería ser cantante, actriz, yo quería ser como Thalía, hacer mis discos y luego protagonizar Rosalinda. En Granada, que es una ciudad del sur de España, fui dos años a teatro y luego me mudé a Madrid y empecé a estudiar arte dramático, estudié cuatro años en total, [pero] lo dejé porque no había mucho trabajo y empecé a ser camarera, luego empecé a subir videos en YouTube y de repente empezaron a llamarme", cuenta. "Cuando solté, el universo me lo concedió". 7 de 8 Ver Todo Así llegó a Mujeres asesinas Jedet Credit: ViX+ "Es muy curioso porque estaba de compras en Madrid y un chico que conocía a una chica que estaba buscando en España a una actriz para interpretar a Paula y que ella conocía a Luis Luisillo [uno de los productores de Mujeres asesinas] me paró y me dijo 'Jedet están buscando a una actriz para este proyecto', yo justo iba de compras con mi mánager y entonces nos dio el teléfono de esa persona y ya hablaron ellos y empezaron a reunirse", rememora. "Ellos me habían visto en [la serie] Veneno y les había gustado mucho como trabajaba. Creo que estaban entre 3 actrices y alguien debió decir 'es Jedet'. Me mandaron el guion, lo leí, me encantó, dije 'por mi parte está ok, si queréis lo hacemos' y dijeron que sí, me volaron a México y así fue. 