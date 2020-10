Close

Así luce ahora Javier Ruiz, el ganador de la primera temporada de Pequeños gigantes El ahora adolescente tenía apenas 5 años cuando cautivó al público con su talento y carisma. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La primera temporada del programa de televisión mexicano Pequeños gigantes finalizó sus transmisiones en el año 2011 con la victoria del escuadrón 'Los irresistibles' encabezado por el capitán Javier Ruiz, un talentoso niño de apenas 5 años que supo ganarse el corazón del público semana tras semana con sus divertidas e inesperadas ocurrencias. El infante también fue cómplice de la inolvidable 'Telesa', Montserrat García, en los divertidos sketch que ambos protagonizaron sobre la exitosa telenovela que encabezaron Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz hace justo una década. Hoy, a 9 años del final del programa, Javier está convertido en un adolescente que sigue vinculado al mundo de la interpretación, faceta que siguió desarrollando tras el show. Image zoom Javier Ruiz, antes y ahora Instagram Javier Ruiz; Mezcalent En los últimos años, el ahora adolescente de 14 años se ha dejado ver en varias series de televisión, entre ellas Rosario tijeras, de TV Azteca, y Blue Demon, de Televisa, donde tuvo la oportunidad de compartir foro de grabación con la actriz mexicana Ana Brenda. Image zoom Javier Ruiz en la serie Blue Demon Instagram Javier Ruiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor también tuvo una destacada participación en la serie sobre la vida de Juan Gabriel, Hasta que te conocí, donde interpretó a uno de los hermanos mayores del fallecido cantautor mexicano durante la etapa de su niñez. Aunque sigue conservando la misma carita que conquistó al público en 2011, Javier hace tiempo que dejó atrás la niñez para adentrarse en la adolescencia; un importante cambio que se puede apreciar en las últimas imágenes que ha compartido en las redes sociales. Image zoom Javier Ruiz en Pequeños gigantes Mezcalent (x2) Javier fue el participante más pequeño de la primera temporada de Pequeños gigantes y también uno de los pocos que ha seguido desarrollando su carrera en televisión tras finalizar el show.

