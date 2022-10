Toni Costa no estará en Mira Quién Baila, ¡pero sí esta explosiva coreógrafa! La bailarina venezolana Janeth Briceño promete revolucionar la pista de MQB con sus coreografías, igual que lo ha hecho en otros importantes shows de la cadena y videos musicales de estrellas de primera línea. ¡Conócela! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los días próximos al estreno de Mira Quién Baila, son muchos los que se preguntan qué pasa con Toni Costa que ya no está en el show. En una entrevista en exclusiva para People en Español, el bailarín lo aclaró todo y confirmó que este año no ha sido llamado. Así que, la pregunta que surge ahora es, si él no está, ¿quién amenizará las coreografías de este show de baile? Pues, a la cabeza del grupo de bailarines se encuentra una mujer muy especial con un currículum que incluye, entre otros, a artistas de la talla de Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha, Paulina Rubio y Pitbull. La lista es muy larga y jugosa. ¿De quién se trata entonces? Pues se acabó la espera. Ella es Janeth Briceño, una de las bailarinas más respetadas del medio por su amplia trayectoria y experiencia. Janeth Briceño Janeth Briceño | Credit: IG/Janeth Briceño Sus más de dos décadas así lo avalan. Desde las redes de MQB, la venezolana invitó a todos a hacer el nuevo MQBchallenge para ir calentando motores. La coreógrafa de las celebridades está lista para hacer a los participantes brillar en una edición llena de emoción, talento y grandes novedades. A muchos les sonará su cara. Y es que Janeth ha trabajado para otros espacios de la cadena como Nuestra Belleza Latina, Tu cara me suena o premiaciones de altura como Premios Lo Nuestro y Juventud. También está detrás de videos tan candentes como el de Marc Anthony y Alejandro Sanz, "Deja que te bese", o el famoso "Todo comienza en la disco", de Daddy Yankee con Wisin&Yandel. Eso, por mencionar tan solo algunos. En lo personal, la coreógrafa está feliz, enamorada y tiene una preciosa hija llamada Allyson que, como bien la define, es la luz de sus vidas. Ahora sus pies están en la pista de Mira Quién Baila, el show de baile por excelencia donde Janeth es una apuesta segura que trae consigo muchas ganas y buena energía. La cita con ella y el resto del equipo arranca este domingo en el prime time de Univision. ¡La pista está que arde!

