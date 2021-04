Jacky Bracamontes y Carlos Ponce serán los conductores de la versión latina de Miss Universo Se revelan detalles sobre la edición número 69 del concurso de belleza Miss Universo. El público podrá tener una participación directa. Aquí te decimos cómo... Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo unas semanas de llevarse a cabo el famoso la edición número 69 del certamen de belleza Miss Universo, se dan a conocer detalles de la gala en español que será trasmitida por Telemundo. En primera instancia, se reveló que Jackie Bracamontes y Carlos Ponce serán los conductores titulares, quienes estarán acompañados por Carlos Adyan y Nastassja "Nas" Bolívar. Ante ello, la Bracamontes ya se pronunció "¡¡¡listaaaaa!!!" para cumplir con este nuevo reto profesional. Con el fin de ofrecer una experiencia completa, la cadena televisiva, además de sus redes sociales oficiales, ha creado el enlace especial Telemundo.com/missuniverso para que el público pueda conocer a detalle información sobre las candidatas, particularmente, las latinas; incluyendo entrevistas, detrás de cámaras y el desarrollo del concurso. Donde podrán participar en una encuesta digital para dar a conocer quién es su candidata favorita. Si bien este conteo no influye en los resultados oficiales, los fanáticos podrán ser testigos de las preferencias. De hecho, desde el pasado mes de marzo, Carlos Adyan ha realizado entrevistas, a través de videollamadas, con diversas participantes como Miss Brasil, Miss Nicaragua, Miss Puerto Rico, Miss Venezuela, Miss Honduras, Miss Bolivia, Miss Panamá, Miss Italia y Miss Chile, entre otras. Jacky Bracamontes y Carlos Ponde Credit: Cortesia: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cobertura de este magno acontecimiento también gozará de segmentos especiales dentro de su programación habitual como Hoy día, Acceso Total, En casa con Telemundo, Al Rojo Vivo y LatinX Now!. Así como, contenido y emisiones especiales previos al evento. La transmisión de Miss Universo se llevará a cabo, desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood de Florida, el próximo domingo 16 de mayo a las 8pm este/7pm centro/5pm pacífico.

