"Tengo que decirles adiós": Jacky Bracamontes concluye entre lágrimas importante etapa profesional La conductora mexicana cerró este miércoles un importante ciclo profesional al despedirse del programa Netas divinas tras 3 años al aire. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cerrar un ciclo profesional que te ha dejado tantas satisfacciones a nivel personal nunca es fácil, pero muchas veces las circunstancias de la vida te empujan a tener que hacerlo. Este es el caso de Jacky Bracamontes, quien recientemente se despidió entre lágrimas de su participación en el programa Netas Divinas (Unicable), espacio televisivo del que formaba parte desde abril de 2018 y que le permitía mostrar cada semana su lado más humano. "Si por mí fuera jamás me iría de este programa porque las amo a ustedes […] y estoy muy agradecida con todas ustedes, [pero] sí, tengo que decirles adiós el día de hoy, a pesar de mi corazón porque neta no me quiero ir", expresó al borde de las lágrimas la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio. La conductora, quien meses atrás realizó una participación especial en la telenovela La suerte de Loli (Telemundo), dio a conocer la noticia este miércoles durante la emisión del programa. "Les tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de Netas divinas, pero me tengo que ir ni modo, mi corazón se queda ahí, amo ser parte de este quinteto, ellas saben que las amo y a nuestros productores los amo también y los voy a extrañar mucho y espero el día de mañana regresar aunque sea de invitada porque amo este programa", expresó. Bracamontes, quien tiene cerca de 7 millones de seguidores en Instagram, no pudo evitar emocionarse al escuchar las emotivas palabras de despedida que le dedicaron sus compañeras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dije que no iba a llorar, gracias por este momento, por estas palabras de cada una de ustedes, me quedé sin palabras y eso está difícil para mí porque soy muy parlanchina", reconoció. "¡Te extrañaremos demasiado, Jacky! Dejas en nuestros corazones grandes momentos y enseñanzas que nos confirman la gran mujer que eres. Siempre serás una Neta Divina", se escribió al término de la emisión del programa en las redes sociales del show.

