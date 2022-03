La reacción de Jacky Bracamontes al ser preguntada sobre William Levy en su visita a La mesa caliente La carismática conductora y actriz mexicana estuvo este lunes como invitada en el nuevo programa de entretenimiento de Telemundo que conducen Myrka Dellanos, Giselle Blondet y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes; Giselle Blondet y Verónica Montes de La mesa caliente | Credit: Instagram Jacky Bracamontes; Instagram La mesa caliente La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento de la cadena Telemundo, está dando mucho de qué hablar. Los comentarios sin tapujos de sus conductoras, Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, sobre los diferentes temas de actualidad y las invitadas de lujo que ha tenido el show, como Adamari López, no han dejado indiferente a nadie y han logrado acaparar los titulares de los principales medios de comunicación de espectáculos. Este lunes, le tocó sentarse en La mesa caliente a la carismática conductora y actriz mexicana Jacky Bracamontes, quien forma parte del talento exclusivo de Telemundo. "¡Qué honor estar sentada en esta mesa chicas, pero también tengo un poquito de miedo, se los tengo que decir!", confesó la esposa de Martín Fuentes nada más pisar el estudio. La mesa caliente Jacky Bracamontes en La mesa caliente | Credit: Instagram La mesa caliente Durante la entrevista, Myrka, Giselle, Verónica y Alix preguntaron a Jacky sobre diferentes cuestiones, como la conciliación laboral y familiar siendo madre de cinco años, la relación con su suegra y la pérdida de su hijo. Pero, como no podía ser de otra forma, también se puso sobre la mesa el tema del romance que vivió en el pasado con el galán cubano William Levy y toda la polémica que se generó recientemente a raíz de las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez. "El último libro ay cómo ha causado controversia, una sola frase, una palabra donde dice William Levy ahí se armó la controversia, hasta el día de hoy sigue", comentó Bastos. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes en La mesa caliente | Credit: Instagram Jacky Bracamontes "Pero eso ya es chisme viejo ya, ya dejémoslo en el pasado", pidió Jacky sin perder la sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es que ya es un chisme viejo, después de tantos años, ¿para qué hablar del tema? Aparte ya hace seis años que escribí el libro, o sea si ya iba a hablar lo que hablé lo hablé ahí, ¿tú crees que voy a hablar ahorita otra cosa de eso?", dejó claro la presentadora de 42 años. "Y quien quiera saber qué opino que lea el libro 'La pasarela de mi vida'", agregó. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

