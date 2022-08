Jacky Bracamontes deslumbra en su debut como conductora invitada en hoy Día La presentadora y actriz mexicana estará toda esta semana conduciendo el programa matutino de Telemundo junto a Adamari López y Stephanie Himonidis, y el público pide que se quede como conductora fija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Stephanie Himonidis, Jacky Bracamontes y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Primero fue Jorge Bernal, luego Cristián de la Fuente y ahora le toca el turno a Jacky Bracamontes. La carismática actriz y presentadora mexicana debutó este lunes como conductora invitada en el programa matutino de Telemundo hoy Día, uniéndose así a Adamari López, con quien trabajó el año pasado en Así se baila, y a Stephanie Himonidis. "Hoy nos estrenamos de conductora invitada en hoy Día. La pasamos rebién", escribió al término del show la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio a través de su cuenta de Instagram. "Nos vemos mañana". El carisma que derrochó Bracamontes en el programa mañanero de la cadena hispana no pasó desapercibido entre el público, que no tardó en aplaudir su participación a través de las redes sociales. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Jacky Bracamontes "Ya les hacía falta alguien como ella", opinó una televidente. "Vale la peña la desmañanada solo por verla", se puede leer en otro de los comentarios. Algunos incluso no dudaron en pedir que la dejen como conductora fija. "Hace falta verla en un programa por las mañanas, siempre me ha gustado su buena vibra. Siempre feliz y sonriente", comentó otra persona. De momento, Jacky estará presente en el programa toda esta semana. Stephanie Himonidis, Jacky Bracamontes y Adamari López en hoy Día (Telemundo) Stephanie Himonidis, Jacky Bracamontes y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Además de conducir el show, Bracamontes fue entrevistada por su compañera Himonidis, a quien reveló su secreto para mantenerse en forma y saludable, contó cómo fueron sus recientes vacaciones familiares en Europa y habló de su relación con su esposo Martín Fuentes. Vacaciones con sus hijas Sí fue un poco agotador, te lo confieso. Y es más yo no quería ir a Europa y Martín me dijo 'pero oye…' y le digo 'las niñas tienen 3 años', 'no, vamos, vamos, vamos'. Y fue una experiencia increíble. Claro que regresé y dije 'quiero vacación de la vacación porque estoy agotada', pero las niñas la gozaron. En forma Es parte de la chamba, pero primero es por mí, por la salud, por ser un ejemplo para mis hijas también. Soy bien comelona […]. Martín me compró de esas bicicletas que tienes en tu casa para darle con todo. Todo es cuestión de equilibrio, mi mamá me lo enseñó también. Soy muy tragona, pero no de cosas dulces, más bien de lo saladito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que más disfruta de su carrera Cada parte de mi carrera me fascina. Al ser actriz para mí es mayor reto porque dejo de ser yo para darle vida a otro personaje, ese es el mayor reto para mí; pero como conductora tú sabes que me fascina y al modelar como que también me siento en personaje. Su relación con Martín A él sobre todo (le encanta la adrenalina). Me aventé del paracaídas ya dos veces, aprendí a bucear, cosa que dije que nunca iba a hacer, todo por su culpa; me he subido a coche de carrera con él y casi me muero. Encontrar esos espacios para estar juntitos porque somos una familia muy grande, pero de repente hay que encontrar el espacio para estar en pareja.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacky Bracamontes deslumbra en su debut como conductora invitada en hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.