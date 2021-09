"No hay que perder la fe nunca a pesar de lo que pase en la vida. Lo mejor siempre está por venir". A finales de agosto, Jackie Guerrido compartía este mensaje a través de su perfil de Instagram tras una larga ausencia de las redes sociales y el trabajo. "Siempre he dado el 100% de mí y uno tiene que estar bien con uno mismo para poder dar el máximo a otros y yo creo que ese espacio era necesario para mí", asegura la periodista puertorriqueña en entrevista con People en Español. Hoy, tras un tiempo de reflexión personal, Jackie está de regreso con las pilas recargadas y con un nuevo bebé bajo el brazo que la tiene muy emocionada: Despierta América en Domingo, el programa matutino que presentará a partir de este domingo 19 de septiembre a las 8 a.m., hora del Este, por la pantalla de Univision. "Todavía no me cae el 20, lo escucho de tu boca y es como que sí, soy la conductora. Muchos saben que di el weather, di muchísimas cosas en mis inicios en Despierta América y ahora regresar con otra experiencia, otra madurez y poder aportar más a nuestra comunidad, a nuestras madres solteras, abuelas, nuestra juventud que tiene sueños… Me tiene superemocionada".

Jackie, ¿cómo surgió la oportunidad de ser la conductora del programa?

Yo estaba en mi escritorio preparándome para Primer impacto en Univision y se acerca una de las jefas grandes de Univision y me dice que si quiero participar en el casting. Y yo la miro y lo primero que le pregunto es: '¿Quiénes son los que van a estar en el casting?'. Cuando ella me dice que son Raúl González, María Antonieta Collins yo la miré y le digo: '¿Yo tengo que hacer el casting?'. Y me dice: 'Sí, sí, todas tienen que hacer el casting'. Yo le digo a ella: 'Pero es que yo soy Despierta América' (ríe). Y me dice: 'Bueno, vas a ir al casting'. Y cuando entré a ese casting sentí muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que contándotelas ahora me emocionan. Es como algo que yo tenía que completar. Me di cuenta de que yo había dejado ahí sembrado mucho amor, que me identifico tanto con el programa, con los presentadores, con todo lo que pasa en Despierta América. En ese casting los nervios estaban como la primera vez. Yo decía: '¿Pero qué es esto?'. Pero era la emoción, esa pasión de querer estar ahí, de dar el máximo de mí y gracias a Dios así pasó. Yo pienso que va a ser una etapa muy bonita. Voy a compartir imagínate con María Antonieta Collins, le decimos la maestra, la mamá de los pollitos, Raúl González, otro chico también que es del pueblo, yo que me considero también parte del pueblo, así que una química muy linda. De verdad que me siento superbendecida.

Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: Cortesía UNIVSION

Y cuando te confirmaron que serías parte del programa…

Yo estaba en otra preparación para Primer impacto y viene una de las jefas grandes y me dice: '¿Sabes qué? Yo creo que eres tú la que te quedas en el casting. Y yo: '¿En serio?'. Y me dice: 'Sí, creo que eres tú lo que estamos buscando'.

¿A quién fue la primera persona que llamaste para contarle?

Llamé a mis hijos. Tengo una excelente relación con mis hijos y ellos se pusieron superalegres y me dijeron: 'Es que siempre te hemos visto en Despierta América'. Las veces que me ha tocado ir a reemplazar a alguien no tienes idea los comentarios, los textos que recibo, inclusive de compañeros de trabajo donde me dicen: 'Es que estás en tu casa'. Y me siento supercómoda, así que para mi familia fue una alegría como para mí.

¿Cómo llevarás lo de tener que madrugar el fin de semana?

No me preocupa porque el que me conoce sabe que estoy despierta desde la madrugada. No sé si porque hice tantas madrugadas por tantos años cuando comencé en el canal local y con Despierta América que ya soy una chica que madruga.

Despierta América Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: Cortesía UNIVISION

Al ser un solo día podrás compaginarlo con Primer impacto, ¿cierto?

Sí, sigo en mis tareas de Primer impacto normal: haciendo el weather, haciendo reportajes investigativos, entrevistas… Ahora es mucho más trabajo porque también tengo un show de radio que está en 60 ciudades, que es con Univision Radio. Pero tú bien sabes que cuando tú haces lo que a ti te gusta y lo haces con pasión el trabajo ya se convierte como en una diversión. Y aparte sales supertemprano, [así que] tienes todo el domingo para hacer lo que quieras. Voy a tener [también] mis dos días a la semana libre. Yo estoy supercontenta, siento que va a salir superbien porque la gente en la mañana es Despierta América, entonces extenderlo un día más es como que seguir abrazados por la misma familia.

¿Qué te dijeron tus compañeros de Primer impacto?

Todos supercontentos porque en Primer impacto somos otra familia. Pero me miraban así de 'no nos vas a abandonar, ¿verdad?'. Y yo: 'No, vamos a seguir trabajando y dando lo mejor para los dos programas'. Pero supercontentos, de verdad que se alegraron tanto como me alegré yo cuando me dieron la noticia.

Hablando de Primer impacto, recientemente estuviste mucho tiempo ausente del programa y también de las redes sociales...

Siempre he dado el 100% de mí y uno tiene que estar bien con uno mismo para poder dar el máximo a otros y yo creo que ese espacio era necesario para mí. Yo creo que el ser humano tiene que crecer cada día y aprender de sus experiencias y yo creo mucho en la sanación y tenemos que a veces apartarnos un poquito y darnos silencio y trabajar con nosotros mismos para adquirir esa mejor versión de uno y afortunadamente eso fue lo que hice. Creo que soy superbendecida, cogí un buen tiempo para trabajar con mi familia. Cada día a pesar de que tú tengas mucha humildad, a pesar de que tú tengas tus creencias espirituales saber que hay más espacio para tú seguir creciendo y que ese propósito de por qué estoy en este negocio y por qué estoy en la televisión, que ese propósito siga aclarándose cada día más y más para que entonces yo pueda cumplirlo, que esa es mi mayor misión y es mi mayor inquietud.

Escribiste en tu regreso a las redes sociales "que no hay que perder la fe nunca a pesar de lo que nos pase en la vida". ¿Alguna vez has llegado a perderla?

Nunca. Mis padres yo creo que esa ha sido la mejor herencia, la mejor inversión que hicieron conmigo. Yo siempre digo que nunca me mandaron a una iglesia, me llevaron. Siempre me enseñaron ese tiempo y ese amor a Dios que no se trata de religiones, se trata de una relación con Dios, contigo mismo. He tenido 50 mil pruebas, como todo ser humano he atravesado muchísimas dificultades, pero siempre he sabido que nunca estoy sola y siempre he sabido que es por algo que estoy aprendiendo esa lección. Cada día me convenzo más que quienes nos rodean son nuestros mayores maestros y que Dios no nos da cargas que no podemos llevar. Y puse ese mensaje porque yo sé que muchas personas están atravesando por momentos difíciles, estamos atravesando en el mundo momentos dolorosos y que sepan que no están solos. Nosotros no vemos que Dios está trabajando, pero sí está trabajando en nuestras vidas. Es un momento para que todas estas cosas saquen lo mejor del ser humano, que tengamos empatía, compasión con los demás y que aprendamos a tratar a los demás como nos tratamos a nosotros mismos y como queremos ser tratados.

¿Qué esperas de una oportunidad como Despierta América en Domingo?