Ivonne Montero se pronuncia sobre su ausencia en La casa de los famosos 3: ¿cómo está su relación con Telemundo? La ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos no ha tenido hasta ahora ningún tipo de participación en la actual edición del exitoso reality show de Telemundo ni ha vuelto a dejarse ver en la pantalla de la cadena. La actriz mexicana aclara lo que sucede. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos; Ivonne Montero | Credit: Instagram (x2) La ausencia de Ivonne Montero en la pantalla de Telemundo ha llamado la atención de muchos. A diferencia de lo que sucedió en su día con Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos; la actriz mexicana no ha tenido ningún tipo de participación hasta ahora en la actual edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Tampoco se ha dejado ver en ninguno de los programas de la cadena. Al contrario. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes, Secretos del alma y La loba se encuentra grabando un nuevo reality show para otra empresa en México. Pero, ¿cómo es la relación que existe actualmente entre Ivonne y Telemundo? "Afortunadamente tengo muy buena relación con la empresa Telemundo", aseveró este domingo la actriz a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Entonces, ¿por qué no se ha dejado ver en ninguna gala? Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero Ivonne confirmó que ha "recibido invitaciones" para asistir a las galas. "Solo que yo estoy con mucho trabajo. Me ha sido imposible asistir", aseveró. La ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos explicó que cuando comenzó la tercera temporada no fue convocada para formar parte del panel de expertos, como sí ocurrió en su día con Machado, por lo que ella aceptó otros proyectos fuera de Telemundo que le han impedido participar en las galas de la actual edición del reality show. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las invitaciones vinieron después. Jamás dejaré proyectos por esperar a que me busquen en donde no fui contemplada. Así es esta carrera, o avanzas o te quedas en el olvido", respondió Ivonne a una seguidora que la criticó por no haberse dejado ver en ni una sola de las galas. "Como público ustedes no comprenden muchas cosas y es muy fácil desacreditar y señalar", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero se pronuncia sobre su ausencia en La casa de los famosos 3: ¿cómo está su relación con Telemundo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.