"Mis 2 gallos son...": Ivonne Montero revela quiénes son sus favoritos para ganar La casa de los famosos 3 La tercera edición del exitoso reality show de Telemundo ya tiene fecha para su gran final y la ganadora de la segunda temporada revela quiénes son sus favoritos para ganar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent El final de La casa de los famosos 3 (Telemundo) está cada vez más cerca. La tercera edición del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego cerrará sus puertas el lunes 24 de abril para dar paso el 25 a la segunda edición de la competencia culinaria Top Chef VIP, cuyos 20 participantes ya han sido confirmados. Con la expulsión de este lunes –'La Materialista', Diego Soldano y Osmel Sousa son los tres famosos en riesgo de eliminación–, quedarán únicamente 8 habitantes dentro de la casa más famosa de la televisión hispana: Paty Navidad, Raúl García, José Rodríguez, Madison Anderson, Dania Méndez, Pepe Gámez y las dos celebridades que se salven de la expulsión. La casa de los famosos Nominados de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Uno de ellos se convertirá en el nuevo ganador o ganadora de La casa de los famosos. Si la decisión dependiera de la actriz mexicana Ivonne Montero, quien fuera la ganadora de la segunda edición del reality show, el ganador/a del concurso estaría entre dos concursantes. "La casa de los famosos sigue avanzando y yo tengo a mis dos gallos que están perfiladísimos para la gran final", compartió recientemente la actriz a través de sus redes sociales. Ivonne Montero Ivonne Montero, ganadora de La casa de los famosos 2 | Credit: Instagram Ivonne Montero Pepe Gámez Su "querido amigo" y "colega" es uno de los favoritos de Ivonne para alzarse con la victoria. "Me ha gustado mucho cómo está dentro de La casa de los famosos", señaló. Pepe Gámez Pepe Gámez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Madison Anderson La modelo puertorriqueña es la otra gran favorita de Ivonne para ganar el concurso. Madison Anderson Madison, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me ha gustado también su actitud, su postura, su forma de ser…", dijo. "Son mis dos gallos por si acaso tenían el pendiente de saber quiénes eran", agregó. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Mis 2 gallos son...": Ivonne Montero revela quiénes son sus favoritos para ganar La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.