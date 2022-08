"Me sentí muy violentada, me sentí humillada", aseveró Ivonne este martes en entrevista para el programa La casa de los famosos: sin censura (Telemundo). "Yo en ese momento, no se nota ahí, pero yo estaba en ropa interior la parte de abajo, y me sentí completamente vulnerada, violentada, expuesta a lo más y eso no se permite dentro de la casa".

"No soy una persona que suela ser partícipe de conflictos así de ese modo. He tenido algunos conflictos, he tenido enfrentamientos por supuesto que sí cuando tengo que sacar la casta, pero pelear por pequeñeces para mí son cosas que no vale la pena y ahí se magnificaba todo, entonces hubo momentos en donde no solamente lo que pasaba conmigo me conflictuaba sino toda la atmósfera en la casa, todo el ambiente era muy pesado. Yo soy muy perceptiva de las energías, soy una persona muy sensible, algo que ustedes no sabían y mi público no sabía. Llegó un momento que dije 'yo creo que no voy a poder, no me voy a poder mantener aquí porque esto es demasiado, se está apoderando de mí'. Llegó un momento en donde me sentí perdida, me sentí que estaba yo en medio de una nube oscura y no sabía yo para dónde caminar, levantar la mano, estirarla para que alguien me sujetara era difícil, sí padecí pero con mucho tesón y con mucho temple estuvimos ahí aguantando vara", comentó la artista de 48 años.