Ivonne Montero a un paso de la victoria en La casa de los famosos 2, ¿se está repitiendo la historia de Alicia Machado? La actriz mexicana se convirtió este martes en la primera finalista de la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo, tal y como sucedió en su día con la ex Miss Universo, quien tampoco era de las más queridas entre sus compañeros. Algunos televidentes consideran que la historia podría estar repitiéndose. ¿Será? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El azar y la suerte se conjugaron este martes para que Ivonne Montero se convirtiera en la primera finalista de La casa de los famosos 2. En una dinámica llena de cajas y peluches que tuvo como protagonista a Alicia Machado, quien regresó a la casa más famosa de la televisión hispana a ocho meses de su victoria, la actriz mexicana se ganó el primer pase a la gran final de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo tras elegir la caja que contenía el boleto ganador. "Sin escalas te vas directito a la gran final de La casa de los famosos. El próximo jueves nadie te podrá nominar", comunicó el conductor del programa, Héctor Sandarti, a una emocionadísima Ivonne. "Gracias mi princesa [refiriéndose a su hija] por estar aquí conmigo siempre, gracias Diosito, gracias a todos por su buena energía, aquí estoy hasta la final", expresó pletórica en presencia de sus compañeros –Daniella Navarro, Laura Bozzo, Toni Costa, Salvador Zerboni y Nacho Casano–, quienes no parecían estar demasiado felices con la noticia. Lo mismo –se encargaron de recordar algunos televidentes del reality show a través de las redes sociales–, sucedió el año pasado, cuando curiosamente Machado, quien terminó ganando la primera edición, también se convirtió en la primera finalista de su temporada. "Me acuerdo cuando Alicia ganó como primera finalista y las caras de envidia de todos. Nadie se alegró y nadie se acercó a felicitarla, solo Manelyk. Pero todos estábamos mandando las mejores vibras detrás de la pantalla. Lo mismo pasó con Ivonne. Todos desde aquí mandándole las mejores vibras pues sabemos que al igual que Alicia en la temporada pasada está rodeada de víboras que la quieren destruir, pero Dios siempre está del lado del bien", se puede leer entre los miles de comentarios que no tardaron en invadir las redes sociales. ¿La están victimizando? Al igual que ocurre ahora con Ivonne, Alicia no era precisamente la más querida por sus compañeros, pero el público logró conectar con ella y terminó premiando su concurso. "Mientras más feo hablan de ella y mientras más conspiran contra ella más la están victimizando", apuntaba este martes en la gala Osvaldo Ríos, concursante de la actual edición. "Ellos no saben que acá fuera Ivonne cuenta con muchos seguidores. Yo he visto prácticamente todas las encuestas que se hacen y el público está con Ivonne, la está apoyando y mientras más la victimicen va a ser peor para los que se quedan en la casa, más agarra fuerza". ¿Por qué le tienen tanta rabia? A diferencia de sus compañeros, Ivonne no ha contado con grandes aliados dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Todo lo contrario. "¿Por qué es que le tienen tanta rabia a Ivonne?", se preguntaba días atrás Adamari López en su programa hoy Día (Telemundo). "Yo no la veo a ella como esa mala de la película que le quieren montar dentro de la casa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué ha sucedido entonces para que sus compañeros no hayan simpatizado con ella? "Yo creo que Ivonne ha sido muy frontal y no ha querido quedar bien con nadie tampoco. A Ivonne la han atacado mucho y tenemos que destacar sobre Ivonne que siempre habla con mucho respeto y dice las cosas pero no es alguien que te va a insultar, que te va a estar grite y grite. Pero algo hace Ivonne que no les gusta a nadie de los que está dentro de la casa", comentaba Jimena Gállego, conductora del show, días atrás tratando de encontrar un motivo detrás de este 'rechazo' hacia Ivonne. "Toni también es muy frontal y muy sincero al decir las cosas y a él sí se lo toman a bien y a Ivonne no. Ahora, con Ivonne cuando tuvo el problema con Nacho y Lewis de que comentó que a lo mejor ellos dos tenían onda y todo esto siento que eso le hizo mucho daño dentro de la casa y que se ha hecho más grande lo que dicen dentro de la casa de ella que lo que ella misma ha dicho. Pero, definitivamente, es un caso para estudiar porque también no es casualidad que todos dentro de la casa te quieran nominar y a nadie le caigas bien". ¿Se repetirá la historia de Alicia con Ivonne? En menos de dos semanas saldremos de dudas.

