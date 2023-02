¡Pide que lo salven! Ivonne Montero tiene un motivo para apoyar a Rey Grupero "Probablemente a muchos de ustedes no les vaya a gustar mi decisión". La actriz mexicana ha pedido a través de las redes sociales el voto para salvar al polémico Rey Grupero este lunes de la nominación en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de no tener ningún tipo de participación en la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo), Ivonne Montero está siguiendo muy de cerca todo lo que sucede entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. La actriz y cantante mexicana se moja cada semana a través de las redes sociales y pide el voto para uno de los nominados. Esta vez, la ganadora de La casa de los famosos 2 ha decidido mostrar su apoyo público a uno de los concursantes más polémicos de la actual edición y de los que cuenta con menos apoyo por parte del público: Rey Grupero. Una decisión que no ha estado exenta de polémica. "Probablemente a muchos de ustedes no les vaya a gustar mi decisión, es muy respetable", comenzó reconociendo Ivonne desde sus historias de Instagram al ser consciente de que muchos televidentes consideran al Rey Grupero como el villano de la edición por sus acciones. Rey Grupero Rey Grupero, concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) | Credit: Telemundo "Ustedes saben que cada fin de semana yo emito una petición de votación. Quiero que sepan que este fin de semana afortunadamente ninguno de los que son las personas que me gustan y con las que estoy a favor están nominados, [pero] dentro de los nominados está una persona a la cual yo le tengo mucho agradecimiento porque en su momento él me estuvo apoyando muchísimo cuando yo estaba dentro de La casa de los famosos e independientemente de que esté yo de acuerdo o no con ciertos momentos, ciertas acciones o ciertas palabras con él pues no significa que esté en su contra. Y lo que sí quiero hacer es como retribuirle de alguna manera", compartió. La actriz ya intuía que mucha gente se iba a decepcionar por pedir el voto para el polémico concursante. "Ojalá que no reciba yo malos comentarios […]. Finalmente esto es una decisión personal y así como uno exige respeto pues también hay que brindarlo. Entonces en esta ocasión yo quiero pedir votaciones para Rey Grupero, para ti Rey Grupero que yo supe que me apoyaste muchísimo dentro de la casa y te lo agradezco muchísimo y aquí te devuelvo acción". Ivonne Montero Ivonne Montero, ganadora de La casa de los famosos 2 | Credit: Mezcalent "Sé perfectamente que muchos de ustedes no están de acuerdo que él se mantenga dentro de la casa, pero vuelvo y repito estoy apoyándolo por todo el apoyo para devolver esa mano que él tendió hacia mi persona", explicó Ivonne ante sus más de 1 millón de seguidores en Instagram. "Creo que ha tenido una evolución Rey Grupero dentro de La casa los famosos. Puedo estar en contra de muchas cosas en acciones que ha tenido, pero no quiere decir que estoy en contra tampoco y tengo más afinidad en este momento hacia apoyarlo, entonces si ustedes de alguna manera acompañan mi decisión de regresarle el favor se los agradezco muchísimo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rey Grupero está nominado junto con José Rodríguez y Diego Soldano. Esta noche, a partir de las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo, uno de ellos tendrá que poner punto final a su participación en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Jimena Gállego y Héctor Sandarti.

