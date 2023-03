El nuevo reality show en el que participará Ivonne Montero tras ganar La casa de los famosos "Estoy muy nerviosa", reconoció la actriz mexicana. "Nuevamente vamos con el alma y el corazón por delante". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: TELEMUNDO Tras convertirse el año pasado en la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos, Ivonne Montero recibió una propuesta de trabajo por parte de Telemundo para participar en la séptima temporada de la competencia deportiva más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos, invitación que la actriz mexicana decidió rechazar ya que no era el momento adecuado. "Mi hija está empezando un nuevo ciclo escolar en una nueva escuela y quiero estar apoyándola, quiero que me sienta, que estoy aquí con ella, que la apoyo. Y por otra parte tampoco me siento preparada físicamente, o sea yo hago ejercicio, estoy en forma, pero no tengo la preparación física adecuada en este momento para entrar en un reality así", explicaba Ivonne. A punto de cumplirse 8 meses de su triunfo en el exitoso programa de telerrealidad de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba ya encontró el reality indicado para regresar a la televisión. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero Aunque muchos esperaban verla entre los famosos que participarán en la nueva edición de Top Chef VIP, que iniciará el 25 de abril a las 7 p. m., hora del Este, con la conducción de Carmen Villalobos, el esperado regreso a la pequeña pantalla de Ivonne no será con Telemundo. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero Entonces, ¿en qué reality show participará Ivonne? Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero La actriz se decantó por un formato similar a Top Chef VIP, pero de otra cadena. Ivonne participará en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la exitosa competencia culinaria de TV Azteca que está a punto de arrancar grabaciones en México. "La verdad es que estoy emocionada, estoy muy nerviosa", reconoció la actriz de 48 años recientemente ante las cámaras del programa de televisión Ventaneando. "Me gusta mucho la cocina y estoy dispuesta a aprender y sobre todo a echar a volar la imaginación porque de eso se trata y a divertirme, disfrutarla y pasarla superbien con mis compañeros". "Nuevamente vamos con el alma y el corazón por delante", señaló en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivonne tendrá como compañeros en esta nueva aventura televisiva a la actriz mexicana Ana Patricia Rojo, al hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, y a la hija de Niurka Marcos, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El nuevo reality show en el que participará Ivonne Montero tras ganar La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.