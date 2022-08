Daniella Navarro incentivó a Ivonne Montero para que no guardara silencio en la competencia: "Me dijo alza la voz, piensa en tu hija" Ivonne Montero aceptó que Daniella Navarro fue la persona que le inyectó fuerza para no quedarse callada en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Credit: La casa de los famosos Los cambios de bando en La casa de los famosos (Telemundo), obligaron a la ganadora del show de telerrealidad, Ivonne Montero a jugar en solitario en la casita. "Una persona me dijo que no me quedara callada y que alzara la voz. Me dijo que pensara en mi hija [Antonella]", confesó la actriz mexicana. "[Esa persona] fue Daniella [Navarro]". Tras escuchar el comentario, Nacho Casano volteó a ver su novia con un gesto de conciliación. "Mí hija como cualquier madre [fue mi fuerza]", siguió su discurso la mexicana, quien aclaró que jamás usó a su primogénita para ganar. "Es mi motor de vida, aquí [en La casa…] se llegó a malinterpretar de que engañé o que tomé [a mi hija] como pretexto". La pequeña Antonella, quien nació con una anomalía en el corazón, se conectó por videollamada y con lágrimas en los ojos Montero le reiteró que gracias a ella había logrado ganar. "Ganamos mamita, ganamos", dijo conmovida. "Estoy feliz, extasiada y emocionada, le dedico este triunfo al público, a mi hija y a mis padres". Ivonne Montero y su hija Antonella Melanitto Credit: IG/Ivonne Montero Igual de sobrexcitada se mostró Alicia Machado al entregar los 200 mil dólares a Montero. "Te lo mereces. Esto es para las madres solas, luchonas y trabajadoras", dijo la ex Miss Universo que fue la ganadora de la primera temporada de La casa… "La Virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre guerrera y luchadora". ¿Habrá reconciliación entre Daniella e Ivonne? Lo veremos muy pronto, mientras eso sucede, ¡muchas felicidades querida Ivonne!

