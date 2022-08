Ivonne Montero gana La casa de los famosos: "Gracias hija, lo hemos logrado" Tras permanecer trece semanas dentro de La casa de los famosos (Telemundo), Ivonne Montero se coronó la ganadora del show de telerrealidad Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Credit: Telemundo La casa de los famosos (Telemundo) llegó a su fin. La ganadora: la actriz mexicana Ivonne Montero, quien tras 91 días de permanecer dentro de La casa… logró destronar a Nacho Casano, Toni Costa y Salvador Zerboni. Durante trece semanas que duró la competencia no solo las peleas y lágrimas fueron la sazón del show de telerrealidad, también las curiosas anécdotas que hicieron que la segunda temporada del programa se convirtiera en uno de los más vistos en la televisión hispana. "Gracias a todo el público que nos vio", dijo emocionada Jimena Gallego. "Gracias por hacernos disfrutar noche a noche". El primero en salir en la gala fue Costa, quien se convirtió en el cuarto finalista. "Me voy agradecido", dijo el bailarín español, quien fue recibido por su mamá doña Carmen. "Estuvo muy interesante". Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo El tercer finalista fue Casano, quien por supuesto, fue recibido a la realidad con besos y abrazos de su pareja, la polémica actriz Daniella Navarro. "[Me daré] una oportunidad en el amor si ella quiere", dijo Casano orgulloso. No tan orgulloso, Zerboni recibió la noticia de sería el segundo finalista de a competencia con el 32.6% de los votos. "Perdiendo se gana más. Estoy muy contento", dijo convencido el rubio. Salvador Zerboni Credit: Telemundo Con lágrimas y gritos, Montero recibió la noticia de que era la ganadora del show. "Gracias mi gente", dijo emocionada. "Gracias mi hija lo hemos logrado". ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero gana La casa de los famosos: "Gracias hija, lo hemos logrado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.