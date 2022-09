La propuesta de trabajo por parte de Telemundo que Ivonne Montero declinó tras ganar La casa de los famosos "Agradecí muchísimo que me hayan contemplado porque obviamente con este boom tan padrísimo que se logró con la casa la idea era como seguir en un reality por parte de Telemundo", aseveró este jueves la artista mexicana en un Instagram Live, "pero la verdad yo lo vi muy complicado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 8 de agosto Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo). "Gracias mi gente", expresó emocionada en su día luego de que Héctor Sandarti pronunciara su nombre. "Gracias mi hija lo hemos logrado". El triunfo de la actriz mexicana fue seguido por más de 1 millón 600 mil televidentes (P2+), lo que llevó a Telemundo a liderar cómodamente el prime time de la televisión hispana. Después de este gran éxito no es de extrañar que la cadena quiera seguir contando con Ivonne en sus próximos proyectos. La que fuera protagonista de inolvidables telenovelas como Anita no te rajes y La loba dio a conocer este jueves en una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que se reencontró con Toni Costa y este se disculpó con ella, la propuesta de trabajo que le hizo recientemente Telemundo, la cual decidió declinar tras contemplarla detenidamente. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Telemundo Declina propuesta "Después de Top Chef viene Exatlón y entonces me hablaron para yo entrar, pero hagan de cuenta que tenía que entrar yo… justo este 4 de septiembre tenía ya que irme a República Dominicana y empezar", reveló Ivonne, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en la red social Instagram. "La verdad es que agradecí muchísimo que me hayan contemplado porque obviamente con este boom tan padrísimo que se logró con la casa la idea era como seguir en un reality por parte de Telemundo, pero la verdad yo lo vi muy complicado", se sinceró. Los motivos La también cantante explicó que hubo varias razones que la llevaron a declinar la propuesta, la principal: su hija Antonella, quien está a la espera de saber si tendrá que someterse a una nueva cirugía de corazón. "Si por ahí viniera la noticia de que Antonella tiene que entrar a cirugía y yo estando afuera pues no lo tengo para nada contemplado, yo quiero estar aquí", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Montero también reconoció que necesita "descansar" y pasar tiempo con su hija luego de haber permanecido durante tres meses aislada del mundo exterior en La casa de los famosos. "Mi hija está empezando un nuevo ciclo escolar en una nueva escuela y quiero estar apoyándola, quiero que me sienta, que estoy aquí con ella, que la apoyo", dijo. "Y por otra parte tampoco me siento preparada físicamente, o sea yo hago ejercicio, estoy en forma, pero no tengo la preparación física adecuada en este momento para entrar en un reality así". La nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, que en esta ocasión será una edición mundial, se estrenará el martes 27 de septiembre a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La propuesta de trabajo por parte de Telemundo que Ivonne Montero declinó tras ganar La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.