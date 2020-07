Ismael Cala estrena nuevo show de televisión en Mega TV El conductor de televisión lanza este nuevo proyecto profesional que promete una hora de contenido fresco y lleno de optimismo. ¡Aquí todo lo que tienes que saber! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Ismael Cala entra a otra importante etapa de su carrera estrenando su nuevo programa Cala, que se transmite de lunes a viernes a través de la cadena Mega TV, con alcance en todo Estados Unidos. El periodista y escritor cubano expresó su alegría y agradecimiento por este proyecto a través de un comunicado en el cual explicó que contará con un contenido fresco y lleno de optimismo. Image zoom Rubén Darío / Cala Enterprises “Me siento muy feliz ante este nuevo desafío profesional”, manifestó Cala. “Es un programa de optimismo, entusiasmo y fe en la mejoría del ser humano, mirando hacia el futuro de una manera positiva”. El nuevo espacio televisivo estará al aire de las 10:00 p.m. a las 11:00 p.m., hora de Este. El formato: un programa de variedades, entretenimiento e información con comentarios de humor. Además, se tratarán temas serios y habrán entrevistas con celebridades. “Será una hora para informar sin saturar. Un espacio cercano, donde recorreremos la actualidad con una visión apasionante del futuro y sin tabúes. Periodismo y entretenimiento positivos, en una combinación audaz, ágil, analítica y atrevida. Queremos crear conciencia e inyectar esperanza a un mundo que tanto lo necesita, y asombrar desde la aventura”, explicó el comunicador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Mega TV, el nuevo proyecto con Cala marca un antes y un después. Sobre el show, el vicepresidente de programación y producción José R. Pérez dijo que tiene "un innovador formato que captura la magia y gran madurez periodística de Ismael”. El programa de Cala tiene como padrinos a Gloria y Emilio Estefan. “Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente”, sostuvo el productor musical. “Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa”. Cala, además de ser periodista, es un estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó su propio show en CNN en Español y luego se desempeño como empresario y conferencista. Es autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo y desarrollo personal, incluyendo El poder de escuchar y Despierta con Cala.

