Irene Azuela habla sobre su participación en Los enviados, la nueva serie de Juan José Campanella ¿Cómo fue trabajar al lado de Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez? Hablamos en exclusiva con la actriz Irene Azuela sobre la serie Los enviados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir los enviados the envoys paramount + Credit: Cortesía Prepararse para personificar a Adriana Cortés en la serie Los enviados fue todo un reto para Irene Azuela. "El reto más importante tuvo que ver con [la preparación] del personaje [porque] me confundía mucho", dijo la actriz en entrevista con People en Español. "Mi apuesta fue confiar en [el renombrado directos y guionista] Juan José Campanella, quien lleva muchos años dedicándose no solo al cine o a la TV sino a este género en particular. Entonces mi apuesta fue apostar a que su manera de contar este personaje era la manera que se necesitaba para que el género funcionara. Así que me dejé llevar y creo que funcionó". Protagonizada por, entre otros, Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre, la serie cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos, que son enviados a México para constatar presuntas sanaciones milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un psiquiátrico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN los enviados irene azulea miguel angel silvestre Credit: Cortesía ¿Qué quisieras que la gente se lleve al ver la serie? "A mí me gustaría que la gente se quedara con ganas de conversar y discutir con las demás personas que hayan seguido la serie. Es una serie que te invita a discutir, a hablar de qué es la fe, de si es posible creer en distintas instituciones que aparentemente pueden estar unas encima de otras". "Y sobre todo que los espectadores también empiecen a exigir, a pedir, a desear contenido de la calidad de esto y de más arriba. Creo que en estos últimos dos años, la producción audiovisual ha crecido muchísimo, no solo en cantidad sino en calidad. Y esa es la apuesta y el reto que a nosotros nos toca llevar a cabo". ¿Cómo fue trabajar junto a Miguel Ángel Silvestre y el resto del elenco? "La verdad es que es una serie que reunió a un elenco realmente increíble. Fue delicioso filmar en ocasiones fuera de México y fue muy interesante conocer a Miguel Ángel Silvestre y entender o descubrir su metodología de trabajo, la manera en la que él se acerca a un personaje o a una historia". los enviados miguel angel silvestre Credit: Cortesía "Y lo mismo diría del equipo argentino liderado por Juan José Campanella. Esto era una de las cosas que más se me antojaban de este proyecto, ver cómo los argentinos -con su cultura y vocabulario tan amplio como el que tienen- se acercaban a la construcción de un personaje, de una historia, y de los distintos temas tan delicados que toca Los enviados". La serie ya está disponible en Paramount+.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Irene Azuela habla sobre su participación en Los enviados, la nueva serie de Juan José Campanella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.