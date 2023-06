"Pedí que no estuviera en el set en mi entrevista": invitado de Hoy Día protagoniza tenso y polémico momento en vivo con sus conductores "Nosotros no podemos echar a él porque él es parte de la casa", le dejó claro Chiky Bombom. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día El programa Hoy Día (Telemundo) no había dado tanto de qué hablar desde el sorpresivo despido meses atrás de Adamari López. Pero este jueves el show matutino que conducen Penélope Menchaca, Chiky Bombom, Andrea Meza, Daniel Arenas y Frederik Oldenburg logró agitar nuevamente las redes sociales, esta vez debido a un polémico y tenso momento que vivieron sus conductores con un famoso invitado: el presentador peruano Andrés Hurtado. El conductor, quien fue blanco de críticas en redes por despedir abruptamente en pleno directo días atrás al productor de su show por haber cometido un error, acudió este jueves al plató de Hoy Día para poder explicarse y hacer frente a la controversia. Los ánimos ya estaban caldeados debido a que el día anterior Hurtado ya había hablado con los presentadores del programa al respecto y había tenido un fuerte enfrentamiento con uno de ellos, Frederik, quien le hizo saber que no estaba de acuerdo ni con sus modales ni con su forma de actuar. Nada más pisar el plató, Hurtado se percató de la presencia del conductor venezolano y no pudo ocultar su desagrado. Hoy Día Andrés Hurtado en Hoy Día | Credit: Hoy Día "Dame un segundito por favor, ¿podemos ir al corte?", preguntó. "No, no, si acabamos de entrar, vente para acá para que platiquemos", le dijo Penélope. Pero Hurtado no estaba dispuesto a hablar en presencia de Frederik. Andrés Hurtado Andrés Hurtado en Hoy Día | Credit: Hoy Día "Mil disculpas a los televidentes, pedí que él no estuviera en el set en mi entrevista", explicó. "Con Daniel sí, pero con Frederik no. Te pido por favor, no hay que romper los protocolos. Penélope, te pido por favor, soy el invitado y vamos a guardar los protocolos. Bien claro les dije con el señor no quiero estar al lado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiky Bombom no dudó en intervenir. "Eso no está permitido, aquí no es permitido eso", le dejó claro la influencer dominicana, quien trató de que el invitado entrara en razón. "Todo va a estar bien, nosotros simplemente queremos hablar contigo. Nosotros no podemos echar a él porque él es parte de la casa". Mira el video

