Close

Invitado de Hoy comete tremendo error con el programa de la competencia ¡aquí te contamos todo! Un tremendo resbalón sufrió uno de los invitados de la emisión matutina Hoy, luego de presentar una sesión y mencionar al programa rival. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Brandon Castañeda fue invitado al programa mexicano de televisión Hoy de Televisa, con el fin de ofrecer una rutina de ejercicios para esta temporada navideña. Todo parecía marchar en orden durante la mencionada práctica física. Sin embargo, cuando concluyó su participación, el joven cometió un gran error al mencionar al programa Venga la alegría de TV Azteca, que es la competencia directa de este matutino. Los hechos ocurrieron cuando le solicitó al público que le hicieran llegar aquellos movimientos que le ayudan a mantenerse en forma. RELACIONADO: Programa Hoy ya tiene reemplazo de su productora recién fallecida Image zoom Credit: Mezcalent.com “Mándenme videos aquí al foro de Venga la alegría...”, mencionó Castañeda al invitar a la gente a participar en su segmento. “De, del programa Hoy [corrigió]”. Andrea Escalona, quien es conductora del programa y realizó la sesión con el también llamado Wapayaso, de inmediato reaccionó ante semejante resbalón y le dio una serie de pequeños golpes en el brazo izquierdo. Ante lo cual, el invitado solo le decía “pérame [espérame], pérame”, mientras huía de la agresión. Sin embargo, del otro lado, también recibió otra tanda igual de parte de Marisol González, otra de las presentadoras de la emisión que práctico dicha rutina. “Ándale”, dijo por su parte Lambda García, quien estaba con ellos. “Gracias Brandon, que bonito”. “Ay Brandon”, agregó Escalona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emisión siguió su curso habitual sin mayores contratiempos. Sin embargo, tiempo después, El Indio Brayan, uno de los cómicos de este programa, utilizó esta situación en su espacio titulado "La resbaladilla", para hacer mofa del error de Brandon Castañeda y advertir que “ora sí mi Wapayaso se ha de haber sentido todo, menos relajado, relajado, relajado”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Invitado de Hoy comete tremendo error con el programa de la competencia ¡aquí te contamos todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.