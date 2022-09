Regresa integrante de Despierta América después de un año de ausencia! Con lágrimas en los ojos, este miembro de la familia televisiva, duramente afectado por la COVID-19, fue recibido entre abrazos y todo el cariño de sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Regresó a su programa Despierta América después de un año de ausencia! El verano pasado, uno de los miembros más queridos y entrañables del show mañanero de Univision, dejaba de acudir a su cita diaria. No fue algo voluntario. Se contagió de COVID-19 y a partir de ahí su vida fue un auténtico calvario en términos de salud. Un período en el que estuvo extremadamente grave y del que logró salir con mucho esfuerzo, cuidados médicos y fe. Despierta América Conductores de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Jessica Rodríguez Geo Cuadra, operador de audio del programa, estuvo tres meses hospitalizado, dos de los cuales se mantuvo en coma y entubado. Como dijo su compañera Karla Martínez el pasado Día de Acción de Gracias, cuando todos sus colegas fueron a visitarle y regalarle amor al hospital, "está vivo de milagro". Un milagro que hoy se ha hecho más evidente con su regreso al trabajo entre abrazos, palabras bonitas y lágrimas de emoción. "Ya tienes tu fortaleza de regreso", le expresó Carlos Calderón, quien contó cómo Geo llegó a perder toda la masa muscular y lo que eso implica. El técnico tuvo que pasar por una imponente rehabilitación para volver a caminar. Su retorno ha sido una de las mejores noticias que el programa ha compartido en los últimos meses. Geo quiso expresar al mundo la mayor lección que le ha dado la vida con esta experiencia. "Que hay que vivirla".

