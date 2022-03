Inicia el rodaje de la primera bioserie sobre la vida de María Félix con Sandra Echeverría como protagonista Televisa Studios desarrolla para la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, ViX+, la primera serie biográfica sobre la vida de la "diva del cine mexicano". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sandra Echeverría Primera imagen de Sandra Echeverría como María Félix | Credit: TELEVISAUNIVISION A 20 años de su muerte, la vida de María Félix será llevada a la pantalla chica. TelevisaUnivision anunció este lunes el inicio de rodaje y elenco principal de la serie biográfica autorizada sobre la vida de uno de los iconos del cine mexicano. Producida por Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora), dirigida por Mafer Suárez y escrita por Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez, la historia será protagonizada por las actrices mexicanas Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara, quienes se encargarán de interpretar a 'La doña' en diferentes etapas de su vida. "Retratar la vida de una figura emblemática de México y el mundo, una mujer adelantada a su época que rompió estereotipos es un reto y una responsabilidad enorme", dijo Armendáriz, productora de la bioserie. "Su historia sigue vigente en la actualidad y sigue inspirando y empoderando a las mujeres generación tras generación. Estoy orgullosa de producir la primera serie sobre la vida de María Félix que representará fielmente el legado que nos dejó". Sandra Echeverría Primera imagen de Sandra Echeverría como María Félix | Credit: TELEVISAUNIVISION La producción desarrollada por Televisa Studios para ViX+, la opción premium del servicio de streaming de TelevisaUnivision que será lanzada durante el segundo semestre del año, está basada en la investigación periodística y testimonios de las personas que estuvieron más cerca de María Félix en vida, tales como Luis Martínez de Anda, su mano derecha y heredero universal. "En ViX+ crear contenido que refleje nuestra cultura y destaque nuestras historias únicas y diversas en español es nuestra prioridad. Estamos emocionados de contar la historia de una mujer extraordinaria como Maria Félix", dijo Vincenzo Gratteri, vicepresidente sénior de Desarrollo de ViX+. "Su energía creativa y su espíritu indómito serán una fuente de inspiración para nuestra audiencia". ViX Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La bioserie, que aún no tiene título definido, contará también con la participación de Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramón Medina y Helena Rojo. Más sobre ViX ViX, el servicio de streaming global de TelevisaUnivision, ofrece un servicio de dos niveles el cual incluirá un producto gratuito con publicidad (AVOD) que se lanzará en Estados Unidos y la mayoría de los países de habla hispana de Latinoamérica el 31 de marzo, con más de 100 canales y más de 40,000 horas de contenido de video on demand (VOD); mientras que con el nivel SVOD del servicio, ViX+, los suscriptores tendrán acceso a más contenido premium en español que ningún otro servicio, con 10,000 horas de contenido exclusivo y más de 50 series y películas originales que estrenarán en el primer año, lo cual equivale, en promedio, a un estreno semanal. El lanzamiento de ViX+ está programado para el segundo semestre de 2022.

