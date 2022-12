Las imágenes del debut de Catherine Siachoque en TelevisaUnivision como 'mujer asesina' Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Catherine Siachoque Credit: ViX+ (x2) La actriz colombiana protagoniza el quinto episodio de la nueva versión del thriller psicológico, que se estrena este viernes 2 de diciembre en exclusiva por ViX+, el servicio de streaming premium de TelevisaUnivision. Mira aquí un pequeño adelanto. Empezar galería Feliz de ser una 'asesina' Catherine Siachoque Credit: ViX+ "Estoy feliz de haber hecho parte de Mujeres Asesinas porque es un proyecto icónico, no solamente en México sino en todos los países en los que ha sido transmitido todos estos años", expresó días atrás para el diario mexicano El Capitalino la inolvidable villana de exitosos melodramas como Tierra de pasiones y Pecados ajenos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Un honor Catherine Siachoque Credit: ViX+ "Estar aquí en esta nueva temporada después de más de 15 años es espectacular y que me hayan invitado a hacer este episodio pues estoy muy feliz", aseveró la esposa de Miguel Varoni. 2 de 7 Ver Todo Catherine es Blanca Catherine Siachoque Credit: ViX+ En esta nueva versión del thriller psicológico, la actriz interpreta a Blanca, una sumisa ama de casa que está casada con Fernando Longarés, una estrella de cine, con quien está celebrando sus bodas de plata. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Rumbo inesperado Catherine Siachoque Credit: ViX+ Aunque el matrimonio está lleno de secretos y traiciones, la fiesta debe continuar. Cuando llegan los invitados, Blanca firma su testamento, dejando como heredero a su sobrino Guillermo, el hijo que nunca tuvieron. Al calor de las copas y tras la primera confesión, la celebración toma un rumbo que nadie podría haber imaginado. 4 de 7 Ver Todo ¿Vida perfecta? Catherine Siachoque Credit: ViX+ "La historia de Blanca es la vida de una mujer perfecta, que tú la ves y está perfecta, su matrimonio, su esposo, su casa… Y el día de sus bodas de plata se da cuenta de todo lo que ha pasado en su vida, es consciente de las concesiones que hizo, de todo lo que pasó y todo esto termina convirtiéndola siendo una buena mujer en una mujer asesina", contó Siachoque en una entrevista para el programa de televisión Cuéntamelo Ya! 5 de 7 Ver Todo Su debut Catherine Siachoque Credit: ViX+ Mujeres asesinas es el primer proyecto que Siachoque graba para TelevisaUnivision en sus casi tres décadas de exitosa carrera artística. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Te lo vas a perder? Catherine Siachoque Credit: ViX+ El episodio que protagoniza la actriz, 'Las bodas de plata', se estrena este viernes 2 de diciembre a través de ViX+, el servicio de streaming premium de TelevisaUnivision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

