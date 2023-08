¡La periodista Ilia Calderón logra un hito histórico en la televisión! La conductora de Univision hace historia. Así comunicó la gran noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ilia Calderón informa de muchas noticias a través de la pequeña pantalla a su público hispano de Univision. Pero en estos días, ella es la gran protagonista de una de las noticias más significativas para el periodismo y la comunidad latina. La conductora colombiana ha alcanzado un hito histórico en términos de comunicación al convertirse en la primera periodista afrolatina en presentar un noticiero nocturno en una cadena de Estados Unidos. Ilia moderará, junto a Stuart Varney y Dana Perino, de FOX News Media, el segundo debate republicano el próximo 27 de septiembre, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. Ilia Calderón Ilia Calderón estrena 'Señales de crimen' | Credit: (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) El encuentro se transmitirá por FOX Business Network, que a su vez será emitido en español por Univision, de 9-11 PM/ET. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta forma, Ia autora de Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces, hace historia al ser la única hispana en el estrado entre los dos moderadores y candidatos en esta importante ocasión. Colegas, familiares y amigos celebraron la gran noticia con mensajes de amor, cariño y entusiasmo por el logro de su protagonista. Entre las primeras, su mayor cómplice, su hija Anna. Ilia y Anna Ilia Calderón y su hija Anna | Credit: IG/Ilia Calderón "Hay alguien que tampoco lo puede creer", escribió la comunicadora junto a una foto de su princesa sorprendida y feliz. También recibió palabras cariñosas de sus compañeros y conocidos del medio como Maity Interiano, Aylen Del Toro y Águeda López, esposa de Luis Fonsi, entre otros. Una noticia que supone todo un orgullo para la comunidad hispana. Muchas felicidades.

