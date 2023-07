Ilia Calderón da un paso de gigantes en Univision con un proyecto muy deseado La periodista colombiana celebra el cumplimiento de un nuevo sueño profesional después de 25 años de exitosa carrera. "Los espero". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó el día. Hoy, jueves, 13 de julio, es un día muy especial para Ilia Calderón. Ve la luz un proyecto soñado, fruto de mucho trabajo y empeño. La periodista colombiana, siempre dispuesta a alzar la voz para denunciar las injusticias, ha llevado a cabo, junto a sus compañeros de aventuras, una ardua y completa investigación que llega a los hogares. Se trata de Señales del crimen, una serie de 13 episodios que arranca con una primera entrega de 3 episodios bajo el título de Feminicidios, a través de Vix, la plataforma streaming de TelevisaUnivision. "Las víctimas en esta primera temporada son mujeres, necesitamos llamar la atención en este tema", explicó la conductora en el video de presentación. Ilia Calderón Ilia Calderón estrena 'Señales de crimen' | Credit: (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) Un proyecto en español en el que Ilia se ha entregado en cuerpo y alma con el fin, no solo de contar los hechos, sino también de aportar información útil que sirva de apoyo a todo el mundo. "Quizá esto sea una manera de involucrarse también y entender la responsabilidad que tenemos todos de hacer algo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es un trabajo de muchos años, información recabada de las víctimas e investigación que ha de ponerse a disposición de todos para avanzar. "Mi labor no es solamente entregar las noticias todas las noches en el noticiero, mi labor es investigar, es educar, tenemos que ser parte de los cambios que nos conduzcan a una sociedad mejor", explica. "Señales del crimen nació porque en mis 25 años de carrera como periodista he entrevistado a muchísimas personas a las que la violencia les ha arrebatado a su ser querido. Era la misma frase siempre: 'no queremos que esto le ocurra a nadie más'", describe de esos encuentros. El público cuenta con una excelente oportunidad de saber lo que pasa y conocer los recursos que pueden prevenir y frenar tal barbarie. La serie documental sobre crímenes reales ya está disponible en Vix y cada jueves se irá incorporando un nuevo capítulo.

