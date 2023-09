Hoy Día trae a famosa presentadora de México para conducir el show: "¡Qué gran aventura comienza hoy!" La presentadora estará conduciendo esta semana el programa en ausencia de Penélope Menchaca, quien se encuentra de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Andrea Meza, Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Chiky Bombom, conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día El programa Hoy Día (Telemundo) inició este lunes una nueva semana al aire con novedades en su equipo de presentadores. El espacio matutino que conducen desde finales del año pasado Penélope Menchaca, Andrea Meza, Daniel Arenas y Chiky Bombom bajo la producción de Dio Lluberes dio la bienvenida ayer a una famosa presentadora mexicana que estará conduciendo durante los próximos días el show en ausencia de Menchaca, quien está de vacaciones. Andrea Meza, Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Chiky Bombom, conductores de Hoy Día Andrea Meza, Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Chiky Bombom, conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día Se trata de Anette Cuburu, un rostro muy popular de la televisión mexicana que por años condujo el programa matutino de TV Azteca Venga la alegría y que ahora llega a Telemundo. "Muy lista, muy emocionada y agradecida", escribió a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores. "Llevo 25 años esperando este momento. ¡Qué emoción!". Anette Cuburu 1 Anette Cuburu en Hoy Día | Credit: Instagram Anette Cuburu Anette Cuburu Anette Cuburu en Telemundo | Credit: Instagram Anette Cuburu Cuburu no podía estar más feliz de empezar a escribir este nuevo capítulo en su carrera que la lleva a debutar en la pantalla de Telemundo, una cadena muy especial para ella. "Crecí en los camerinos de Telemundo en Los Ángeles esperando a mi papá que marcó historia con su programa Adivínelo con señas. Entrar hoy a estas instalaciones imponentes me movió muchas cosas", reconoció. "Qué increíble equipo y programa". Anette Cuburu Anette Cuburu en Hoy Día | Credit: Instagram Anette Cuburu SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora agradeció a través de las redes sociales a Menchaca por dejarla estar conduciendo el programa "mientras" ella "toma unas merecidas vacaciones". A lo que el talento de Telemundo comentó: "Te quiero, diviértete y hazlo como tú solo sabes". Anette Cuburu Anette Cuburu en Hoy Día junto con Daniel Arenas | Credit: Instagram Anette Cuburu Anette Cuburu Anette Cuburu en Hoy Día | Credit: Instagram Anette Cuburu Cuburu también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros. "Andrea Meza, Daniel Arenas y Chiky Bombom [gracias] por el recibimiento más bonito", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hoy Día trae a famosa presentadora de México para conducir el show: "¡Qué gran aventura comienza hoy!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.