hoy Día recibe a querido presentador en su equipo de conductores Jorge Bernal se unió este lunes al programa matutino de Telemundo como conductor invitado. ¿Cuánto tiempo estará en el show? Aquí te contamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque hace aproximadamente medio año que finalizó ¡Suelta la sopa!, su conductor Jorge Bernal ha seguido ligado a Telemundo. A mediados de mayo, el carismático presentador cubano estrenaba un nuevo programa junto a Verónica Bastos: La casa de los famosos: sin censura, espacio que se emite de lunes a viernes a las 11 a. m., hora del Este, y en el que se abordan los temas más candentes y polémicos del exitoso reality show de la cadena hispana. Con La casa de los famosos: sin censura todavía al aire, el presentador ha recibido una nueva propuesta de trabajo por parte de Telemundo: unirse al equipo de conductores del show matutino hoy Día por dos semanas. Una propuesta que Bernal no ha podido rechazar. El presentador inició este lunes, muy temprano, su nueva aventura televisiva y, como es muy habitual en él, no dudó en compartir todos los detalles por medio de las redes sociales. Jorge Bernal Jorge Bernal | Credit: Mezcalent "Yo muy pocas veces me pongo nervioso para las cosas y cuando me pongo nervioso es buena señal, significa que estoy preocupado para que todo salga bien y todo lo demás", admitió a través de sus historias de Instagram Bernal a pocos minutos de salir al aire. "Estoy un poquito nervioso al punto de que anoche no me dormí hasta las 3 y pico de la mañana, por eso los ojos llenos de hinchazón", agregó. Los nervios se disiparon en cuanto aterrizó en el estudio y vio la cálida acogida que le dieron sus compañeros, entre ellos Adamari López, Stephanie Himonidis y Quique Usales. hoy Día Conductores de hoy Día (Telemundo) reciben entre aplausos a Jorge Bernal | Credit: hoy Día "Ay, cómo te queremos", expresó la conductora puertorriqueña nada más verlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bernal ya había estado en otras ocasiones en el programa, pero nunca había coincidido en el plató con Nacho Lozano y Rebeka Smyth, quien se integró recientemente al show. hoy Día Jorge Bernal en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "¡Qué placer [Nacho] encontrarnos ahora en persona y trabajar juntos, al igual que Rebeka, porque con estos bandoleros [refiriéndose de forma cariñosa a Adamari, Stephanie y Quique], ya he compartido", dijo tras ser recibido entre aplausos por sus compañeros. Aunque en un inicio estará únicamente como conductor invitado durante dos semanas, el público no ha dejado de pedir en las redes sociales que se quede como presentador fijo. ¿Les gustaría?

