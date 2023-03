Hoy Día inicia la semana con una incorporación al show Sin Adamari López y Penélope Menchaca, el programa matutino de Telemundo recibió este lunes en su equipo de presentadores a un querido talento de la televisión hispana que estará conduciendo toda esta semana el show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día La semana pasada arrancaba en Despierta América (Univision) con la incorporación de una conductora invitada ante la ausencia de Karla Martínez, quien se encontraba de vacaciones en su México natal. Este lunes, la historia se ha repetido, ahora en el programa de la competencia, Hoy Día, (Telemundo), que sorprendió a la audiencia con una incorporación sorpresa y provisional a su equipo de conductores que promete darle un nuevo sabor a las mañanas de Telemundo. Ante las ausencias de Adamari López y Penélope Menchaca, el show matutino de Telemundo que regularmente conducen Adamari, Penélope, Andrea Meza, Chiky Bombom y compañía amaneció esta semana con un querido rostro de la televisión hispana en su plató. Hoy Día Conductores de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día Un talento que formó durante muchos años parte de las filas de Univision y que estará conduciendo durante toda esta semana el programa que produce Dio Lluberes. Hoy Día Conductores de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día Se trata de la periodista dominicana Lourdes Stephen, quien desde agosto del año pasado está al frente de la conducción de Al rojo vivo (Telemundo) junto a Jessica Carrillo. Hoy Día Lourdes Stephen en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día "Esta semana tenemos de host invitada a nuestra Lourdes Stephen", se anunció desde el perfil de Instagram del programa, que recientemente superó los 4 millones de seguidores. Lourdes Stephen en Hoy Día (Telemundo) Lourdes Stephen en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Hoy Día Curiosamente, antes de incorporarse a las filas de Telemundo, Stephen estuvo conduciendo una sección dentro de Despierta América, por lo que le hará sin quererlo la competencia a sus antiguos compañeros. Lourdes Stephen Lourdes Stephen en marzo de 2022 en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Lourdes Stephen "¿Cómo te fue con la madrugada el día de hoy?", le preguntó Frederik Oldenburg. "Bueno, hoy vamos bien, nos vemos esta tarde en Al rojo [vivo] y ya hablamos", dijo entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora compaginará esta semana la conducción de la revista noticiosa que Telemundo transmite a las 4 p. m., hora del Este, con la conducción de Hoy Día, por lo que estará por partida doble en la pantalla de Telemundo. Algo que sin duda sus fans agradecerán mucho.

