¡Hoy día adelanta varias de las sorpresas que tiene preparadas para su nueva etapa! El programa arranca este 5 de diciembre con nuevo formato y un sinfín de atractivas propuestas. ¡Estas son algunas de ellas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes, 5 de diciembre, se revelan por fin los secretos mejor guardados de la nueva etapa que arranca en Hoy día. De momento ya se han dado a conocer las nuevas caras que acompañarán a Adamari López, la única de las conductoras principales que sigue en la plantilla. Lisette 'Chiky Bombom' Eduardo, Penélope Menchaca y Andrea Meza son las otras tres mujeres que estarán a su lado en esta nueva aventura. También habrá nuevo set y sugerentes contenidos, algunos de los cuales ya se han dado a conocer y prometen convertirse en grandes atractivos para las mañanas de Telemundo. Hoy Día Credit: Instagram Sandra Smester Desde las redes del programa, han adelantado algunas de las grandes primicias con las que sorprenderán a lo grande a los espectadores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de ellas tiene que ver con una de las nuevas conductoras. Como no podría ser de otra manera, Chiky llega pisando fuerte. Bajo el título de Chiky, una historia de vida impactante, la dominicana abrirá su corazón y su baúl de los recuerdos como nunca antes. El adelanto de lo que se viene ha dejado a muchos con la miel en los labios y con ganas de más. Pero ese es tan solo un aperitivo. Y hablando de aperitivos, la comida será precisamente otra de las grandes protagonistas. Será en una sección totalmente innovadora que rendirá homenaje a las recetas de esos seres entrañables que son las abuelas. Con toda la emoción, Penélope invita al público a que manden las recetas caseras de sus abuelas para recordar esos sabores inolvidables. Y hay más sorpresas, una de ellas la dio la propia Adamari desde un barco. Se trata de una entrevista en exclusiva con El Chapo de Sinaloa. Uno de los artistas más queridos que pondrá a disposición del público capítulos importantes de su vida y su carrera. ¡Todo esto y mucho más, mañana lunes en Hoy día!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Hoy día adelanta varias de las sorpresas que tiene preparadas para su nueva etapa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.