¡Hoy día comparte una gran noticia sobre el show! "Este triunfo es de todos" El programa de Telemundo da un paso más y se anota un nuevo éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cambios en Hoy día durante los últimos meses han sido una constante. La marcha de algunos de sus presentadores estrella y la incorporación de nuevos rostros han requerido de una gran adaptación de ellos y el público. A pesar de los retos, el show mañanero de Telemundo sigue apostando por lo mejor y acaba de celebrar un gran triunfo. Felices y muy orgullosos, su equipo al completo lo compartía con su mayor cómplice: la audiencia. Y es que, entre los muchos cambios que ha sufrido el programa, no solo están los personales, la transformación del show también se ha aplicado a los colores, al diseño y a la puesta en escena. Algo por lo que acaba de ser premiado con un prestigioso galardón. Hoy día Equipo de Hoy día celebra un gran logro | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Hoy día se alzó como ganador del prestigioso premio Telly como Mejor Set de Grabación", comunicó el programa. De la mano de Crisermy Mercado, creadora y responsable de todos esos colores, amplitud y diseños que se ven en plató, el equipo al completo celebró este nuevo logro. "Este triunfo es de todo", apuntó la diseñadora de producción y ganadora de un Emmy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se llevaron nada menos que el conocido GOLD Telly, un premio al que aspiran los mejores espacios de la industria televisiva y entre los que Hoy día brilló más que ninguno. Durante su paso por el programa este miércoles, Crisermy contó que su mayor inspiración para crear ese set tan lleno de color fue, como no podía ser de otra manera, la comunidad latina que los ve. La cosa no queda ahí, la creadora también reveló que se llevaron el galardón BRONZE Telly por otro show de la cadena: La mesa caliente. ¡Enhorabuena por los éxitos!

