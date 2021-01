Close

hoy Día, así será el nuevo programa matutino de Telemundo La cadena estrenará el lunes 15 de febrero este nuevo formato en la televisión matutina hispana que llega para sustituir a Un nuevo día. Por Moisés González Un nuevo día ya tiene sus días contados en Telemundo. El programa mañanero de la cadena hispana dará paso el lunes 15 de febrero a Hoy día, un formato nuevo y fresco en el que la información de actualidad jugará un papel fundamental durante el transcurso del show. El programa de tres horas de duración contará con nuevos anfitriones que traerán lo último sobre los eventos de actualidad más relevantes para la comunidad hispana de los Estados Unidos, así como noticias de entretenimiento, actualizaciones meteorológicas, segmentos de cocina, consejos importantes y recomendaciones para vivir una mejor vida. Image zoom Credit: TELEMUNDO "hoy Día llega en un momento oportuno para llevar un vacío para los latinos que buscan noticias e información útiles para comenzar y planificar su día, relatadas en un formato entretenido para toda la familia", dijo Patsy Loris, Vicepresidente Senior de Especiales y Programas de Noticias en Telemundo a través de un comunicado de prensa. "Estamos felices de presentar un programa mañanero completamente nuevo y fresco encabezado por un equipo de experimentados periodistas y expertos para ayudar a nuestros televidentes a comenzar su día con la información más reciente sobre eventos actuales, entretenimiento y el clima, junto a deliciosos consejos de cocina para llevar una vida más saludable". Este nuevo formato mantendrá a Stephanie Himonidis y a Adamari López, actuales rostros de Un nuevo día, como conductoras de entretenimiento, pero incluirá nuevos rostros en la parte de noticias. Image zoom Image zoom Left: Adamari López, presentadora de entretenimiento de hoy día | Credit: TELEMUNDO Right: Stephanie Himonidis, presentadora de entretenimiento de hoy Día | Credit: TELEMUNDO Entre los conductores que se integran al renovado Un nuevo día se encuentra Arantxa Loizaga, una reconocida presentadora de noticias bilingüe que cuenta con más de 15 años de experiencia reportando para la audiencia hispana de Estados Unidos. Recientemente, Arantxa fue presentadora de la edición nacional de noticias de fin de semana de Univision. Image zoom Arantxa Loizaga, presentadora de Noticias de hoy Día | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hoy Día también contará como presentador de noticias con el periodista Nacho Lozano, quien se une por primera vez a la cadena. Con más 15 años de experiencia reportando para televisión, radio y medios impresos en su natal México, Nacho fue presentador de radio y televisión para Grupo Imagen en México, además es autor de libros y columnista. Image zoom Nacho Lozano, presentador de noticias de hoy Díaz | Credit: TELEMUNDO Junto a ellos, estará la periodista Nicole Suárez, actual presentadora de noticias de Un nuevo día. Image zoom Nicole Suárez, presentadora de noticias de hoy Díaz | Credit: TELEMUNDO Además de Arantxa y Nacho, también se integra a las mañanas de Telemundo el meteorólogo Carlos Robles, quien llevará toda la información relacionada con los eventos atmosféricos. Image zoom Carlos Robles, meteorólogo principal de hoy Díaz | Credit: TELEMUNDO La sección de cocina seguirá estando a cargo del chef Alfredo Oropeza, quien se unió a la cadena a finales de 2020 en sustitución del Chef James. Image zoom Alfredo Oropeza, chef ejecutivo de hoy Díaz | Credit: TELEMUNDO hoy Día se transmitirá en vivo de lunes a viernes de 7 a 10am/6 a 9C.

