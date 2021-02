Close

Así inició el nuevo programa de Adamari López en Telemundo La cadena hispana estrenó este lunes su nuevo programa matutino, hoy Día, en competencia directa contra Despierta América (Univision). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el enfoque puesto en los titulares noticiosos y la información de actualidad pero sin dejar de lado el entretenimiento, Telemundo inició este lunes una nueva era en su programación diurna con el esperado estreno de hoy Día, el nuevo programa matutino de la cadena que busca informar, entretener e inspirar cada mañana a la comunidad hispana. "Estamos de estreno, bienvenidos todos a este nuevo programa, hoy Día, aquí en Telemundo. Ustedes saben estamos con todo y es un placer que nos acompañen esta mañana", expresó nada más iniciar el programa una emocionada Adamari López. "Así es mi querida Adamari estamos felices con nuestra nueva familia. Tenemos muchas cosas: noticias, actualidad, entretenimiento… y queremos que ustedes nos acompañen cada mañana con su cafecito en mano", prosiguió Stephanie Himonidis. Con Arantxa Loizaga, Nicole Suárez y Nacho Lozano como presentadores de noticias, el nuevo programa de las mañanas de Telemundo comenzó a tomar vida en un estudio de 6.000 pies cuadrados rodeado de pantallas LED y lo último en tecnología. "Sin duda los nuevos conductores vienen a darle una frescura al programa diciendo las cosas como son", se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consciente de la amenaza que puede suponer la llegada de este nuevo programa, Despierta América (Univision) redobló desde la semana pasada su estrategia de promoción con el fin de fidelizar aún más su audiencia y crear un interés especial alrededor del show con invitados y segmentos de lo más atractivos que lleven al televidente a sintonizar cada mañana el show. "Porque nos importas no cambiamos, evolucionamos contigo", fue el eslogan que hizo suyo el programa de Univision haciendo una clara alusión a su competidor más directo.

