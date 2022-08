¡El show Hoy día sorprende con el anuncio de sus dos nuevos presentadores estrella! Telemundo dio a conocer qué dos grandes celebridades estarán conduciendo el programa durante esta temporada estival junto con sus compañeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el ecuador del verano, el programa Hoy día ha anunciado sorpresas muy gratas para su audiencia. Entre ellas, los dos nuevos conductores invitados durante el mes de agosto. Dos estrellas muy queridas por el público. El show matutino de Telemundo está experimentando cambios y recibiendo a nuevos rostros desde hace tiempo. Como por ejemplo, Jorge Bernal, quien ha traído una bocanada de aire fresco y mucha diversión al espacio de entretenimiento. Además del cubano, la cadena acaba de dar a conocer a sus dos nuevos fichajes para llevar alegría y entretenimiento a su público, dos personalidades que forman parte de la familia de Telemundo y que prometen traer aires nuevos al show. Hoy día Hoy día | Credit: IG/Hoy día Aunque, por ahora, se trata de estrellas invitadas una semana cada uno, es una prueba importante para ver cómo evoluciona con ellos el programa y analizar el termómetro de la audiencia. ¿Quiénes son esas caras tan conocidas que se acercan? La primera aterriza este lunes 15 de agosto y es un viejo amigo. ¡Se trata de Cristian de la Fuente!, quien estará durante toda la semana contando la actualidad. El también actor se mostró así de entusiasmado en este mensaje al anunciar su incorporación al equipo junto a sus colegas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ahí no queda la cosa. Una vez el chileno concluya su semana, llega otra super estrella muy admirada y aplaudida en el medio: Jacky Bracamontes. Ella será la copresentadora durante la semana del 22 de agosto. Unas incorporaciones que aportan aires renovados al espacio de Telemundo que en los últimos tiempos ha vivido cambios y restructuraciones para siempre dar lo mejor de sí a su audiencia.

