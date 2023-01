Hoy Día anuncia a su conductor oficial, ¿quién es? El programa matutino de Telemundo solo había tenido hasta ahora conductores masculinos invitados. Pero ¡hoy se reveló la gran sorpresa de quién será su presentador oficial! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Hoy Día (Telemundo) iniciara a finales del año pasado su nueva etapa con Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom como su cuarteto de presentadoras, el programa matutino no ha dejado de contar cada semana con conductores invitados. Daniel Arenas, Lambda García, Mauricio Islas y Frederik Oldenburg han sido algunos de los rostros masculinos que han tomado las riendas de la conducción del show durante las últimas semanas. La ausencia de un conductor fijo masculino era, sin embargo, una medida provisional hasta dar con el indicado que encajara a la perfección con el renovado Hoy Día. ¡Y ya lo encontraron! Hoy Día Andrea Meza, Penélope Menchaca, Adamari López y Chiky Bombom, conductoras de Hoy Día | Credit: Instagram "Mi gente linda hoy les vamos a contar quién va a ser el nuevo integrante conductor masculino que nos acompañará todos los días aquí en Hoy Día, así que esté pendiente", compartió Adamari este martes a través de las redes sociales. Adamari López Adamari López, conductora de Hoy Día | Credit: Instagram Adamari López Su nombre no tardó en salir a la luz. Hoy Día Andrea Meza, Adamari López, 'Chiky Bombom' y Penélope Menchaca, conductoras de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día Pero, ¿quién es? Hoy Día 'Chiky Bombom', Adamari López, Penélope Menchaca y Andrea Meza, conductoras de Hoy Día | Credit: Instagram (x2) ¡Se trata de Daniel Arenas! "¡Bienvenido Daniel Arenas al equipo Hoy Día!", se anunció desde el perfil de Instagram del programa. El actor colombiano, quien ya estuvo conduciendo el show en diciembre del año pasado durante su semana de estreno, se une oficialmente al equipo de Hoy Día como conductor fijo. "¡Estamos demasiado felices de anunciarles de que Daniel Arenas es el conductor oficial y nos acompañará todas las mañanas!", se escribió desde la cuenta de Instagram de Hoy Día. Daniel Arenas Daniel Arenas, presentador oficial de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día El galán de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corazón indomable y Mi marido tiene familia inicia así una nueva etapa en su exitosa carrera, ahora en el terreno de la conducción. "Los planes de Dios son perfectos. A partir de mañana se empieza a materializar lo que fuera una oración, una petición del corazón", escribió Arenas desde sus historias de Instagram tras confirmarse la noticia. "Gracias Telemundo por recibirme con tanta alegría y cariño. Gracias Hoy Día por hacerme parte de esta linda familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia fue muy bien recibida por los televidentes del programa. "Magnífico, me encanta", "El mejor, un gran profesional" o "Un hombre admirable", fueron algunos de los numerosos comentarios que se vertieron al respecto en las redes sociales. Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

