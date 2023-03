Hoy Día con Adamari López alcanza importante logro La noticia no tardó en ser compartida este martes por la conductora puertorriqueña y demás conductores del show de Telemundo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día El programa matutino Hoy Día ha cambiado de conductores y de formato varias veces durante el último lustro. El cambio más reciente lo experimentó a finales del año pasado cuando el show mañanero renovó por completo su equipo de conductores, a excepción de Adamari López, incorporando a Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom y Daniel Arenas a sus filas. Así nació el renovado Hoy Día bajo la producción de Dio Lluberes, un destacado productor con amplia experiencia en este tipo de formatos en la televisión mexicana, que tomó la batuta del programa para inyectar "una dosis de energía y vigor a las mañanas de Telemundo". "Creo que va a ser un show muy bonito en el que vamos a entretener y vamos a alegrar las mañanas, a que la gente se despierte con mucha energía, obviamente con buena información porque eso siempre va a tener el show", compartía Adamari días antes del estreno. Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día Aunque la competencia no se lo ha puesto nada fácil, Despierta América lleva más de dos décadas siendo uno de los programas favoritos del público hispano, el renovado Hoy Día ha luchado durante estos últimos meses para lograr posicionarse en el gusto del público. Hoy Día Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Adamari López, conductores de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día Este martes, sus conductores compartían a través de sus historias de Instagram con mucha alegría un importante logro alcanzado por el show. Gracias por seguirnos, apoyarnos y elegirnos todos los días para comenzar tus mañanas, por todos los mensajes que nos envían y por siempre creer en nosotros, ¡los queremos! — Hoy Día Hoy Día Daniel Arenas, Andrea Meza y Chiky Bombom, conductores de Hoy Día | Credit: Instagram Hoy Día La familia crece "La familia de Hoy Día crece y ya somos 4 millones en Instagram", se publicó este martes desde el perfil de Instagram del programa. "Gracias por seguirnos, apoyarnos y elegirnos todos los días para comenzar tus mañanas, por todos los mensajes que nos envían y por siempre creer en nosotros, ¡los queremos!". Hoy Día se aproxima así en Instagram cada vez más a su competidor más directo, Despierta América, que cuenta con apenas 300 mil seguidores más que el show de Telemundo. Despierta América Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra forma, este miércoles el programa celebró en vivo por todo lo alto la noticia. Hoy Día Conductores de Hoy Día están de celebración | Credit: Hoy Día "4 millones de gracias por permitirnos entrar en sus hogares cada mañana. Ustedes hacen Hoy Día posible", agradeció el productor del show.

