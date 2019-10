¿Cuántas horas de maquillaje requería el actor de Game of Thrones para convertirse en el ’Night King’? ¿Cuánto tiempo se toma el equipo de maquillaje para transformar al actor Vladimir ‘Ford’ Fursik en el famoso villano Night King en la serie de HBO Game of Thrones? ¡Aquí te lo contamos! By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El personaje que interpreta el actor Vladimir ‘Ford’ Fursik en la serie de HBO Game of Thrones ha gozado de mucho éxito. No es para menos. Su personaje, Rey de la Noche, ha sido fundamental para el desarrollo de la trama del exitoso show. Alguna vez te has preguntado, ¿cuanto tiempo se toma el equipo de maquillaje para transformar al artista esloveno en el famoso villano? Image zoom En entrevista con Sunday Brunch de Channel 4, el especialista de prótesis para cine y series, Barrie Gower, reveló que el actor permanecía aproximadamente cuatro horas en maquillaje. El staff necesitaba todas estas horas para colocarle prótesis de goma en el rostro y el cuerpo. Image zoom HBO Fue el pasado domingo cuando el personaje de Vladimir llegó a su fin cuando Arya Stark, personaje interpretado por Maisie Williams, le clavó un cuchillo en el estómago y acabó con su vida y las de los white walkers. Image zoom “Fue un día y una noche muy emocionante. Fue muy fuerte. Gasté toda mi energía interpretándolo, al igual que ella [Arya]. No fue un día fácil. Hacia frío. Había lluvia. Ella estaba en un cable en un arnés, saltando muchas veces”, dijo el actor en entrevista con The Hollywood Reporter. Image zoom “No fue solo una vez, quizá fueron 15 veces. Cuando tengo que sostener a [Maisie] bajo la mandíbula y parece que ella muere, tuvimos que gastar mucha energía en esa escena en particular. Fue muy, muy difícil. Somos muy buenos amigos. Nos conocemos”, agregó. “No fue fácil para mí intentar herirla. Cuando la tenía bajo mi mandíbula, no fue fácil [a nivel práctico]. Si haces un mal movimiento – si no la agarras bien – la puedes herir. Así que estuve bajo mucha presión”. Image zoom Tras culminar con su participación en la serie, Fursik se despidió de sus fans de la mejor manera: publicando una imagen junto a Arya Stark: “ella me mató con una sonrisa”, escribió en el pie de la popular imagen que ya cuenta con más de 96 mil likes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira las fotos de Vladimir: Advertisement EDIT POST

