El hijo del desaparecido "cazador de cocodrilos" Steve Irwin escapa de las fauces de un caimán "Una de las sesiones más intensas que he hecho", aseguró Robert Irwin sobre el impactante momento que compartió en redes y que se desprende de su show Crikey! It's the Irwins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir robertirwinphotography Credit: IG/robertirwinphotography El inolvidable "Cazador de cocodrilos" Steve Irwin dejó una huella imborrable en la televisión que no se ha esfumado, a pesar de su impactante fallecimiento hace 15 años tras recibir la picadura de agijón de una mantarraya en un arrecife de su natal Australia. Y son sus hijos, Bindi y Robert Irwin quienes se han encargado de continuar el legado de su padre como fotógrafos y especialistas en animales compartiendo sus aventuras en televisión y redes. Justo ha sido Robert quien ha compartido en redes un escalofriante video de una sesión alimenticia de un enorme cocodrilo de 12 pies de largo de cuyas fauces escapó por poquito cuando trataba de alimentarlo. "¡[Esta es] una de las sesiones de alimentación más intensas que he hecho jamás!", exclamó por medio de sus redes al compartir el clip donde se observa al rubio fotógrafo, conservacionista y personalidad de televisión australiano con una carnada ensangrentada en la mano mientras se acercaba a la bestia llamada Casper durante las grabaciones de su show televisivo Crikey! It's the Irwins (Animal Planet). "Este cocodrilo de agua salada no fue tan amigable cuando los cuidadores intentaron ver si se encontraba cómodo en su nuevo hábitat", se explicó en el post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mejor conocido como el "cazador de cocodrilos", Steve Irwin murió en el 2006 cuando el aguijón de una mantarraya le perforó el pecho mientras grababa uno de sus documentales. Robert se ha encargado de mantener vivo el espíritu de su papá y seguir adelante con la tarea que tanto amaba.

