Hijo de María Celeste Arrarás, el mejor ayudante de su mamá en el nuevo estudio de Al rojo vivo

Las casas de muchos famosos se han convertido durante las últimas semanas en improvisados estudios de televisión debido a la pandemia que azota al mundo y que los ha obligado a permanecer en cuarentena como medida de precaución ante la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Este es caso de la reconocida presentadora puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien desde finales de marzo conduce su programa Al rojo vivo (Telemundo) desde su hogar. Aunque en un inicio estaba previsto que regresara al estudio una vez terminara su cuarentena voluntaria, la conductora decidió prolongar por tiempo indefinido la conducción del programa desde su casa debido a que entra dentro de los grupos de riesgo frente al coronavirus. "Muchos se preguntan por qué continúo transmitiendo el programa desde mi casa y la respuesta es sencilla: soy asmática y tengo historial de pulmonía. Por lo tanto soy paciente de alto riesgo si contraigo el Covid-19. Como mencioné entré en cuarentena porque una amiga empezó a presentar síntomas del Coronavirus y una vez pasaron los días y a medida que yo también aprendo más sobre este virus hemos decidido junto a Telemundo continuar por ahora haciendo el show desde casa al igual que algunos otros presentadores de la cadena", explicó recientemente a través de Instagram, donde cuenta con cerca de dos millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a ello, la presentadora se ha visto obligada a reacomodar parte de su casa para construir un estudio casero de televisión que estará estrenando este lunes por Telemundo. "Mi casa está patas arriba pero no importa, lo importante es que este lunes tengamos un producto de calidad para ustedes", aseguró María Celeste. La ayuda de su hijo Adrián está siendo muy importante para que la conductora pueda continuar presentando el programa desde su casa ya que el joven está colaborando con el equipo técnico de Telemundo para que el show siga saliendo al aire desde su hogar. Tanto es así que su nombre comenzará a salir en los créditos del programa. "Ayudando al equipo de producción de Telemundo a establecer un estudio casero para que María Celeste pueda hacer Al rojo vivo sin salir de casa", compartió Adrián en sus redes.

