El emotivo mensaje del hijo de Diego Soldano a su papá tras su eliminación de La casa de los famosos El actor argentino se convirtió este lunes en el doceavo eliminado del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Soldano Diego Soldano y su hijo mayor Valentín | Credit: Instagram (x2) La casa de los famosos 3 (Telemundo) dijo adiós este lunes a Diego Soldano. El actor argentino, quien ha participado en exitosas telenovelas como La patrona y La doña, se convirtió anoche en el doceavo eliminado de la tercera edición del exitoso reality show. "No puedo creer estar fuera", dijo Soldano nada más salir de la casa más famosa de la televisión hispana. "Los vi adentro mientras esperaba que me manden aquí al foro, vi la cara de Pepe, vi a Madison, lo vi a Jose entrando de nuevo. Ya los estoy extrañando un poco, pero no veo la hora de ver a mis hijos, de retomar mi vida normal aquí afuera, así que también estoy muy feliz". "Para mí hoy fue win-win, ganaba si me quedaba, gano si salgo, así que estoy muy agradecido con Telemundo, con NBC Universal, con Endemol porque nos han cuidado muchísimo y esta producción es increíble", agregó el ya exhabitante de La casa de los famosos. Diego Soldano Diego Soldano, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Diego Soldano Uno de los primeros en reaccionar a su eliminación fue su hijo mayor, Valentín, quien no ha dejado de apoyar a su papá a través de las redes sociales durante su participación en el exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego en el prime time de Telemundo. El joven actor compartió unas emotivas palabras desde su perfil de Instagram en las que expresa lo orgulloso que está de él por el gran concurso que hizo en La casa de los famosos. "Se terminó el sufrimiento, para mí te llevaste mucho más si bien no ganaste un reality. Llenaste miles de corazones de alegría y eso vale mucho más", comenzó escribiendo Valentín. "Eres el mejor papá, el número 1. Orgulloso de vos viejo. Te amo", finalizó su mensaje. Sus palabras generaron al instante cientos de reacciones. "Tu papá ya es un ganador. Somos muchos a quienes nos dolió su salida y nos sentimos estafados. Él se lleva nuestros corazones", comentó una fanática del reality show. "Tienes un papá que vale oro", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la eliminación de Diego, ya solo quedan 6 famosos luchando por el premio final: Paty Díaz, Pepe Gámez, Madison Anderson, José Rodríguez, Raúl García y 'La Materialista'. Uno de ellos se convertirá el lunes 24 de abril en el ganador o la ganadora de la tercera edición de La casa de los famosos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje del hijo de Diego Soldano a su papá tras su eliminación de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.