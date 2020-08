El hijo de María Celeste Arrarás manda un conmovedor mensaje a su madre tras su salida de Telemundo Adrián Arvesu ha dedicado unas emotivas palabras a la periodista a través de las redes para mostrarle su amor incondicional. "Eres la mayor estrella televisiva hispana, sigue brillando". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los trabajos van y vienen, pero la familia se queda para siempre. Ese es el mayor regalo que uno puede recibir de la vida y María Celeste Arrarás lo tiene. Su inesperada salida de Al rojo vivo, y por tanto Telemundo, ha dejado al público con el corazón partío pero la cantidad de mensajes de apoyo y cariño son la prueba del amor que la periodista ha sembrado. Entre ellos cabe destacar uno muy especial que nos ha llegado al corazón, el de su hijo Adrián Arvesu, quien desde sus redes ha dedicado unas preciosas palabras a una de las mujeres más importantes de la televisión hispana. "Cada día estoy más y más orgulloso de ti. Verte manejar las situaciones más difíciles con gracia y elegancia es mi mayor ejemplo", comienza el joven con profundo respeto y orgullo hacia su progenitora. "Tu trabajo habla por sí solo. Eres la estrella más querida de la televisión hispana y de nuestro mundo también. Sigue brillando. Te amo, tu pequeño", concluyó esta maravilla de mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia cayó como un jarro de agua fría para todos los que queremos y admiramos a la comunicadora que, como bien ha resaltado su hijo, ha dado un ejemplo de saber estar y elegancia al comunicar su marcha. Allá donde vaya, Mari, como le llaman sus amigos, no estará sola. Ha sembrado mucho y los frutos de ese amor y profesionalidad han salido a borbotones, así que estaremos con ella en sus nuevos y fascinantes proyectos, que estamos convencidos no le van a faltar. ¡Te queremos compañera!

