Hija de Laura Bozzo envía este mensaje a los fans de Ivonne Montero que la están atacando en redes sociales La polémica participación de Laura Bozzo en La casa de los famosos (Telemundo) ha salpicado su familia. Su hija Victoria envió este miércoles el siguiente comunicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Laura Bozzo, Victoria; Ivonne Montero | Credit: Telemundo; Instagram Victoria; Telemundo La pasión que genera entre el público un programa como La casa de los famosos (Telemundo) se puede sentir diariamente en las redes sociales, donde los televidentes no dudan en defender con uñas y dientes a su concursante favorito. En ocasiones, en esa apasionada defensa se llegan a cruzar ciertos límites, como creerse con el derecho de atacar a los familiares de los participantes. La última en sufrir en carne propia este 'bullying' ha sido Victoria, la hija de Laura Bozzo, quien denunció este miércoles a través de su cuenta de Instagram que está siendo atacada por algunos fans de Ivonne Montero, esto como consecuencia de la actitud que ha tenido su madre con la actriz mexicana dentro del exitoso reality show de Telemundo. "Para toda la gente que se está tomando el tiempo de mandarme DMS (mensajes directos) y comentar en mis fotos haciendo bullying para 'defender' a Ivonne Montero. Les hago acordar que el programa es un juego en el que está participando mi madre y no yo. Nuestra familia está muy feliz y orgullosa de que Laura Bozzo se haya mostrado como es: con lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Si les gusta o no, si les cae bien o no, es cosa de ustedes", escribió Victoria. Laura Bozzo Credit: Instagram Victoria De La Fuente "Estar bombardeándome de mensajes a mí (su hija) cuando ustedes se quejan de que supuestamente le están haciendo bullying a esa señora me parece que no es algo congruente", continuó. "Apoyen a quien quieran, son libres de ir a la página de Telemundo y votar por su favorito. Pero aprendan que los familiares de las personas públicas no somos punching bags para una sarta de trolls que no hacen más que insultar en las redes sin dar cara". Victoria de la Fuente Victoria, hija de Laura Bozzo | Credit: Instagram Victoria De La Fuente Entorno de Ivonne reacciona El perfil de Instagram de Ivonne, que es manejado por su representante, no tardó en pronunciarse sobre el comunicado enviado por la hija de la abogada y conductora peruana. "A todos los fans y en respuesta a este comunicado, agradecemos todo el apoyo brindado durante el gran proyecto que ha sido La casa de los famosos 2, pero pedimos respeto hacia familiares, amigos y hacia cualquier persona que tenga una opinión diferente", reza el comunicado que se envió de parte de Ivonne. "Recordemos que esto es un juego y que el team Ivonne se rige por valores como la empatía, el respeto y la buena comunicación. Tratemos a todos con respeto y disfrutemos de los días que quedan del show". Ivonne Credit: Instagram Ivonne Montero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sabemos que hay personas de otros teams que se están haciendo pasar por miembros del team Ivonne solamente para molestar y desprestigiar la imagen de Ivonne", continúa el comunicado. "Les pedimos por favor que dejen de hacerlo". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Laura Bozzo envía este mensaje a los fans de Ivonne Montero que la están atacando en redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.