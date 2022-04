Así fue el simpático debut como presentadora de la hija de Adamari López en hoy Día La pequeña de 7 años llenó este lunes de diversión, alegría y risas el estudio del programa que copresenta su famosa mamá de lunes a viernes por Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa matutino de Telemundo, hoy Día, recibió esta mañana a una invitada muy especial que llenó de diversión, alegría y risas el estudio del show que conducen de lunes a viernes Adamari López, Nacho Lozano, Stephanie Himonidis y compañía. "Hoy tenemos una invitada muy especial", se anunció desde muy temprano a través de la cuenta de Instagram del programa sin revelarse aún quién era la invitada sorpresa. Su identidad, sin embargo, no tardó en quedar al descubierto pocos minutos después cuando Adamari hizo uso de las redes sociales del show para hacer el gran anuncio: su hija Alaïa estaría conduciendo hoy el programa, debutando así como conductora en televisión nacional. "Hoy más emocionada que nunca porque Alaïa va a venir al show y va a estar como presentadora por primera vez, así que se me llena el corazón de orgullo. Espero que no esté tímida. Véanla", compartió la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales. Dicho y hecho. La pequeña de 7 añitos, quien el fin de semana estuvo de vacaciones junto a su papá en la ciudad de Orlando disfrutando de los parques temáticos de Walt Disney World, se apoderó este lunes del estudio del programa con su carisma y talento. Adamari López Stephanie Himonidis, Adamari López y su hija Alaia | Credit: Instagram hoy Día "Nuestra sobrina Alaïa hace su debut como conductora en hoy Día. ¡Qué bien la estamos pasando con esta visita tan especial!", se escribió desde el perfil de Instagram del show. La chef Alaïa en hoy Día "No se muevan porque más adelante Alaïa como lo dijo Adita linda hace su debut en televisión y no va a ser canto, no va a ser baile, va a ser en la cocina. Alaïa nos va a dar su receta especial de los pancakes y además un batido de sandía", anunció el chef Oropeza mientras la carismática niña ya se encontraba instalada en su cocina lista para comenzar a preparar su receta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Alaïa se lo pasó en grande en el trabajo de su mamá, sin duda la más emocionada fue Adamari, a quien se le caía la baba viendo cómo su pequeña seguía sus pasos, al menos por un día, en el mundo de la televisión.

