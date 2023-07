Hermano de José Ron, nuevo rostro del prime time de Telemundo El hermano del reconocido galán de telenovelas será uno de los nuevos rostros del horario estelar de la cadena hispana durante los próximos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron José Ron | Credit: Mezcalent Cincuenta famosos comenzarán a vivir el próximo martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este, un emocionante desafío como concursantes de Los 50, el nuevo reality show de Telemundo. Entre los famosos que ya han sido confirmados hay estrellas de reality shows, exhabitantes de La casa de los famosos, actores y actrices de exitosas series y superseries de la cadena, influencers… Todo tipo de perfiles tienen cabida en esta ambiciosa competencia que promete revolucionar la televisión. Con el estreno a la vuelta de la esquina, este miércoles se destapó una nueva tanda de concursantes en la que se encuentra el hermano de un famoso galán de telenovelas. Hablamos de José Ron, protagonista de exitosos melodramas como Te doy la vida y La desalmada, cuyo hermano participará en este reality show de la cadena hispana. José Ron José Ron | Credit: Mezcalent Su nombre es Julio y es deportista, conductor, coach fitness y empresario. Julio Ron Julio Ron | Credit: Instagram Julio Ron Julio Ron Julio Ron | Credit: Instagram Julio Ron Julio Ron Julio Ron | Credit: Instagram Julio Ron José Ron José Ron y su hermano Julio Ron | Credit: Instagram Julio Ron "¡Al fin se los puedo confirmar! Soy parte de los elegidos de Los 50, el nuevo y más ambicioso reality show de la televisión. Nos vemos el martes 18 de julio a las 7PM/6C por Telemundo", escribió desde su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 200 mil seguidores. Julio Ron Julio Ron | Credit: Instagram Julio Ron Julio mantiene un noviazgo desde hace varios años con la actriz mexicana Jessica Decote, quien ha participado en telenovelas de TelevisaUnivision como Imperio de mentiras y Corazón guerrero. Julio Ron Julio Ron y Jessica Decote | Credit: Instagram Julio Ron SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del hermano de Ron, ayer también fueron confirmados Samira Jalil, Daniela Tapia, Jessica Stonem, Aneudy Lara y Beta Mejía como concursantes de Los 50. Los 50 Nuevos concursantes de Los 50 | Credit: Telemundo ¿Te lo vas a perder?

