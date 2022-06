¿Hermano de Daniella Navarro de La casa de los famosos trabaja en Telemundo? El bulo de que el hermano de la actriz trabajaba en Telemundo comenzó a correr como la pólvora en las redes sociales, hasta el punto de que el afectado, Augusto Navarro, a quien muchos señalaron como el familiar de Daniella, se vio en la necesidad de salir a dar una explicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniela Navarro; Augusto Navarro y Daniella Navarro | Credit: Telemundo; Instagram Si hay un programa que logra despertar pasiones entre el público ese es La casa de los famosos (Telemundo). Y no siempre para bien. Eso lo sabe muy bien el director y productor de televisión Augusto Navarro, cuyo nombre ha estado en boca de muchos fanáticos del reality show durante las últimas semanas por su vínculo con una de las participantes, Daniella Navarro. Y es que en las redes sociales ha corrido como la pólvora el bulo de que Augusto no solo sería hermano de la actriz venezolana sino que estaría favoreciendo su participación en el concurso ya que supuestamente trabajaría para Telemundo. Algunos, incluso, han llegado a acusar al productor de haber sido responsable en su día de la polémica expulsión de Niurka Marcos. Nada más lejos de la realidad. Ni Augusto es hermano de Daniella –aunque sí son amigos desde hace muchos años– ni trabaja actualmente para la cadena de habla hispana. "Daniella, pese a que tiene el mismo apellido que tengo yo, no es mi familia, no tenemos un vínculo familiar en común, no tenemos nada absolutamente nada que ver a nivel familiar", quiso aclarar días atrás por medio de un video que compartió en las redes sociales. "Sin embargo, por supuesto Daniella y yo nos conocemos. Nos conocimos en el gimnasio hace muchísimo tiempo. En ese momento yo estaba produciendo, si mal no recuerdo, la alfombra roja de unos Premios Billboard y ella estaba de prota en una novela de Telemundo", explicó. Precisamente, fue una foto de ambos posando juntos desde la alfombra roja de unos Premios Billboard la que desató todo este malentendido que ha terminado afectando a Augusto. Daniella Navarro Daniella Navarro y Augusto Navarro años atrás en Premios Billboard de Telemundo | Credit: Instagram "Ella publicó una foto que fue la misma que publiqué yo hace mucho tiempo y donde yo la llamo prima porque así le llamaba de cariño, nos parecía gracioso que teníamos el mismo apellido y evidentemente no éramos familia y trabajábamos en el mismo sitio…", detalló. Aunque trabajó durante "muchísimo tiempo" para Telemundo en diferentes proyectos, el productor quiso dejar claro que "actualmente yo no trabajo para Telemundo". "Peor aún, tengo entendido que la producción de este reality show está a cargo de Endemol México y ahí sí que les digo que primero no he trabajado nunca para Endemol México, no he tenido el privilegio de hacerlo. Y sí posiblemente conozca a alguien allí adentro, no sé quién podría decir, porque han sido muchos años en este industria; más, sin embargo, no tengo seguimiento del reality show y por supuesto no he influido en nada, ni en la partida de Niurka Marcos del reality show ni tampoco por supuesto en la estadía de Daniella dentro del mismo reality show", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Augusto reiteró que no tiene "el poder mediático de absolutamente nada". "Mucho menos de decir quién entra o quién sale de ese reality show. No tengo la dicha de formar parte del staff o del crew del show de ninguna forma", recalcó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Hermano de Daniella Navarro de La casa de los famosos trabaja en Telemundo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.