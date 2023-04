El mensaje del hermano de Dania Méndez tras su eliminación de La casa de los famosos Jaime, el hermano de la influencer mexicana, no tardó en reaccionar a lo sucedido a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez; Jaime Méndez | Credit: Telemundo; Instagram Jaime Méndez Las redes sociales echaron humo este lunes tras la sorpresiva eliminación de Dania Méndez de La casa de los famosos (Telemundo). La influencer mexicana se convirtió anoche en la onceava eliminada del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Uno de los primeros en reaccionar a la noticia fue su hermano Jaime. "Los caminos no se cierran, al contrario, se abren y vienen cosas increíbles para Dania", compartió el joven de 25 años a través de sus historias de Instagram. "Gracias a todos los que votaron. Se vienen cosas mejores, ya verán de qué se trata. El mundo no te quita nada, al contrario, a florecer", agregó. Jaime Méndez Credit: Instagram Jaime Méndez Jaime no pudo evitar expresar su sentir tras ver la reacción que tuvieron algunos de los exconcursantes de La casa de los famosos tras la eliminación de su hermana. "Asco de personas", escribió junto a un video en el que se puede ver a Rey Grupero celebrando la noticia. Jaime Méndez Credit: Instagram Jaime Méndez "Yo no pido que le reporten la cuenta a nadie, sin embargo, la gente es libre de hacer lo que quiera. Lástima que utilicen una herramienta de trabajo para hablar mal y burlarse de una persona y mujer", compartió Jaime en otra de sus historias de Instagram. Jaime Méndez Credit: Instagram Jaime Méndez Más sobre el hermano de Dania Jaime es 6 años menor que Dania. Ambos están "muy unidos" desde la infancia. "Mi mamá empezó a trabajar y yo me quedaba con mi hermano", contó la influencer en su día en La casa de los famosos. "Mi hermano y yo nunca hemos dejado de hablar un día. Yo a veces escucho las peleas familiares donde 'no le hablo a mi hermano' y yo digo cómo pueden". Jaime Dania y su hermano Jaime | Credit: Instagram Jaime Méndez Para Dania su hermano es su todo. "Es mi apoyo, mi cabeza porque es muy tranquilo, más que yo. Yo soy muy impulsiva, explosiva y mi hermano es como 'no, a ver, tranquila'. La influencer reconoció que siempre ha sido muy sobreprotectora con su hermano. "Yo empecé a trabajar desde muy chiquita, pero con mi hermano no quería que pasara lo mismo". Jaime Jaime Méndez, hermano de Dania | Credit: Instagram Jaime Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania compartió que su hermano se ha convertido en su asistente. "Él resuelve todo de mi vida, paga rentas, paga todo, se encarga como de todo lo administrativo de mi casa", explicó. Jaime Méndez Jaime Méndez, hermano de Dania | Credit: Instagram Jaime Méndez "Y también ahorita es modelo, entonces ya se metió a una agencia", señaló.

