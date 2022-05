Hermano de Alejandra Espinoza se queda a las puertas de la final de Exatlón Estados Unidos Se convirtiera o no en el ganador, la actriz y conductora mexicana tenía claro desde un inicio que tanto para ella como para toda su familia su hermano ya era un ganador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en Univision; su hermano Miguel Ángel en Telemundo | Credit: Mezcalent; TELEMUNDO Tras varios meses de ardua competencia en las arenas más feroces del planeta como parte del Equipo Contendientes (Equipo Azul), la participación de Miguel Ángel, el hermano de Alejandra Espinoza, en la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos (Telemundo) llegó a su fin. El joven atleta y modelo de 27 años originario de Tijuana, México, se quedó anoche a las puertas de llevarse el codiciado trofeo y los $200.000 del premio final. "Me llevo una experiencia increíble que jamás olvidaré. Gracias Dios por ponerme en este camino y cuidarme siempre, gracias a mi familia por siempre estar de mi lado y mandarme sus buenas vibras, gracias Exatlón Estados Unidos por la gran oportunidad de cumplir este sueño que hace tanto estuve buscando y gracias a todos ustedes por el gran apoyo. A los fans de los contendientes, les prometí su primer campeón azul (masculino) y no pude cumplir, pero quiero que sepan que lo dejé todo por el equipo siempre. Espero hayan disfrutado de mis locuras y de mis carreras. Esto no es el fin, si me dan la oportunidad, regresaré por la revancha. Hasta luego familia Azul", no tardó en escribir Espinoza a través de su perfil de Instagram. Miguel Ángel Migue Ángel, hermano de Alejandra, en Exatlón Estados Unidos | Credit: TELEMUNDO Se convirtiera o no en el ganador, Alejandra tenía claro desde un inicio que tanto para ella como para toda su familia su hermano ya era un ganador por todo lo que había logrado. "Tú no tienes idea cuánto mi hermano luchó para estar ahí. Y luchó él solo. Ahí no hubo mi palanca, ahí no hubo nada", compartió la conductora en una entrevista con People en Español. Miguel Ángel Miguel Ángel en Exatlón Estados Unidos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi hermano se comenzó a preparar hace tres años mandando aplicaciones anuales y nunca le hablaban y no se dejaba de preparar y no dejaba de estar ahí al pie del cañón y siempre decía: 'Y voy a estar y voy a estar'. Si tú le preguntas a alguno de mis sobrinos que viven en casa de mi mamá, donde él vivía antes, desde hace dos años Miguel Ángel se viene preparando para Exatlón y él no estaba en Exatlón, entonces es bien bonito de repente verlo a él cumplir sus sueños", aseveró Alejandra, quien graba en México la telenovela de TelevisaUnivision Corazón guerrero.

