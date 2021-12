Hermano de Alejandra Espinoza participará en la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos La conductora de Univision no tardó en reaccionar a la noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hermano de Alejandra Espinoza Miguel Ángel Espinoza; Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandro Espinoza; Mezcalent Exatlón Estados Unidos regresará a Telemundo el martes 11 de enero con una nueva temporada en la que 24 atletas de alto calibre enfrentarán los más rigurosos circuitos y obstáculos nocturnos de la competencia deportiva número 1 de la televisión hispana hasta encontrar al hombre y a la mujer más fuertes que se llevarán a cabo el codiciado título, trofeo y $200.000 cada uno. Entre la nueva generación de héroes que llegará a las arenas de Exatlón Estados Unidos el próximo año para enfrentar el reto más grande de sus vidas se encuentra Miguel Ángel Espinoza, el hermano de la carismática conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. El modelo y entrenador personal de 27 años de San Diego, California, que nació en Tijuana, México, formará parte del Equipo Contendientes (Equipo Azul) junto a otros 11 atletas. "Emocionado de compartir estas noticias con ustedes. Nos vemos el 11 de enero mi gente", compartió emocionado Miguel Ángel este martes a través de las redes sociales. Aunque evitó mencionar el nombre del programa ya que ella forma parte del talento de Univision, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina no tardó en reaccionar a la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde no pudo ocultar su emoción. "El nivel de emoción que siento en estos momentos no lo puedo ni explicar. El próximo año será un gran año. Estoy bien orgullosa de ti Ángel, vamos por una rayita más al tigre. Lo soñaste y te preparaste, ahora a disfrutar y ejecutar", escribió la presentadora mexicana, quien el próximo año debutará como protagonista en Televisa con la telenovela Corazón guerrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción del esposo de Alejandra, Aníbal Marrero, tampoco se hizo esperar. "Orgulloso de ti cuñado. Estamos seguros que vas a hacer un gran trabajo. Te preparaste para esto. Es tu momento", compartió el director artístico de NBL en Instagram.

